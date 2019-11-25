[免費] DaVinci Resolve v16 達文西專業影片剪接、編輯軟體

DaVinci Resolve 是一個整合 8K 影片編輯、校色調色、視覺特效、混音… 等功能的專業剪輯軟體算是能媲美 Adobe Premiere 的專業影音剪輯工具。整個操作界面在媒體素材的分類管理、剪輯、視覺特效合成、3D、字幕、混音後製、輸出… 等流程的高度整合與應用都相當令人滿意。

目前提供免費版 DaVinci Resolve 跟 DaVinci Resolve Studio 付費專業版（還另有一堆專用的硬體設備），

可支援 Windows, Mac 與特殊製作環境的 Linux 系統。不管是電影長片、電視節目、廣告短片… 等粗剪、或與多個後製、VFX、音效..等團隊的溝通、協同運作等任務都能透過 DaVinci Resolve 流暢、穩定快速處理。

DaVinci Resolve 算是比較專業的工具如果你想邁入影音剪輯、電影後製的專業領域可以下載來努力學學看。如果你是新手或只有簡單處理影音內容的需求建議可以改用 Windows Movie Maker、Icecream Video Editor 或 Shotcut 等比較初階的免費軟體。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： DaVinci Resolve 免費版

DaVinci Resolve 免費版 軟體版本： 16.1.1

16.1.1 軟體語言： 英文、日文、簡體中文… 等多國語言

英文、日文、簡體中文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體 （另有付費 DaVinci Resolve Studio 專業版）

免費軟體 （另有付費 DaVinci Resolve Studio 專業版） 檔案大小： 1.3GB

1.3GB 系統支援： Windows 10, macOS, Lunux

Windows 10, macOS, Lunux 官方網站： Blackmagic Design

Blackmagic Design 軟體下載： Download 下載

DaVinci Resolve 操作界面