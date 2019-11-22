[限時免費] 手機螢幕不夠用？「halfes」幫你切兩半！可同時開啟兩個不同網站的瀏覽器（iPhone, iPad）

「halfes」是一款功能不稀奇但還是蠻好用的雙螢幕瀏覽器可同時開啟兩個不同的網站如果你平常有瀏覽外文網站的習慣，

就可以一邊搭配 Google 翻譯使用不需在兩個 App 之間來回切換。

操作方式很直覺下拉就能回到 Google 搜尋從螢幕左端或右端向中間滑動即可回到上一頁或下一頁用兩指做出旋轉手勢則可重新整理網頁內容。兩個螢幕的大小可自由調整比例用三指點擊或長按分隔線就能鎖定比例。所有的控制皆透過手勢來進行畫面中沒有多餘的功能列佔據讓瀏覽的體驗更加舒適。

若你時常有需要同時查看兩個網站的需求真的可以考慮下載「halfes」目前限時免費中就算現在用不到也可以先下載後再移除之後要用就能再隨時免費下載回來囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： halfes

halfes 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Kouhei Inoue

Kouhei Inoue 官方網站： https://halfes.bitbucket.io/

https://halfes.bitbucket.io/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「halfes」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

預設的首頁是 Google 搜尋輸入關鍵字就可以分別搜尋想要查看的網頁。如果想要修改首頁的話可以繼續往下看後面會提到去哪改。

拖曳分隔線就能調整畫面比例長按分隔線或三指同時點擊就能鎖定。

在網頁畫面向下拉可回到首頁從左側向中間滑可回上一頁反之從右側向中間滑則可到下一頁。

如果想自訂首頁就要到手機的「設定」中找到「halfes」後點入設定可分別設定兩個瀏覽器的首頁網址。如果不希望向下拉時自動回到首頁的話就把「Disable Pull to Home」功能開啟。