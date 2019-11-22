Graphite by BeCasso 把照片變得比藝術畫還要藝術畫（iPhone, iPad）

照片編輯的世界真的越來越強大而且技術門檻也越來越低只要安裝一個像「Graphite by BeCasso」這樣的影像編輯 App，

一鍵就能將照片變成一幅比藝術畫更加藝術的作品無論你會不會使用修圖軟體、有沒有編輯概念甚至是美感缺乏的人都可以輕鬆的把照片變得超吸睛！

「Graphite by BeCasso」提供 20 款不同風格的藝術畫效果黑白鉛筆畫、色鉛筆畫、炭筆、藍圖、圓珠筆素描……等每一款都只要用手指點一下就能自動完美的套用運用在風景或人像、靜物照上效果都十分的不錯！

另外程式也有提供手動編輯工具除了基本的亮度、對比、飽和度、深度……等編輯功能外付費項目中還能讓使用者針對圖片的輪廓、線條、筆劃粗細、色彩、紙張材質、外框樣式等做更進一步的修飾可滿足追求更完美境界的使用者唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Graphite by BeCasso

Graphite by BeCasso 軟體語言： 英文

英文 開發人員： DigitalMasterpieces GmbH

DigitalMasterpieces GmbH 官方網站： https://www.digitalmasterpieces.com/

https://www.digitalmasterpieces.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Graphite by BeCasso」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 從相簿中選取想要編輯的照片後就可以直接套用下方的藝術風格。

第2步 由下方切換到「Edit」就可以手動調整一些項目部份為付費功能但可試用。

第3步 最後點擊右上角的「Save」即可將照片儲存到相簿中。