聚會必備！「Mimics」鬼臉大王派對分組競賽遊戲（iPhone, Android）

接近年底節日一個接著一個到來跟親朋好友聚會的機會越來越多在聚會時若怕空氣太安靜，

準備幾個派對遊戲是很必需的！這款「Mimics」鬼臉大王派對遊戲就非常適合加入遊戲清單適合多人一起玩絕對是聚會炒熱氣氛的好幫手！

「Mimics」是透過做鬼臉來進行的分組猜題競賽遊戲沒有最多人數的限制但至少需 2 個人玩程式會給各種的表情圖片有些是漫畫、有些是動物照片、有時還會有文字題做鬼臉的一方需儘可能的模仿圖片中的表情或情緒接著讓其他的人猜看看是模仿哪一張圖片猜中即可得分。

遊戲提供多種模式可選擇但在玩的時候不用特別去記遊戲規則因為開始前都會有簡單的說明。所有拍攝的照片預設會儲存在遊戲中玩家也可設定是否要直接儲存到相簿或是不儲存照片。不過這些做鬼臉的照片都會是很經典的紀念照保留下來之後再看肯定回味無窮唷！XD

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Mimics

Mimics 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Navel GmbH & Co. KG

Navel GmbH & Co. KG 官方網站： http://www.navel.cc/

http://www.navel.cc/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟程式後點擊下方的「PARTY」接著選擇要參與的人數2 人或者更多。

選擇人數後可再選擇要輪流一題一題猜目標是拿到 10 分但若其中一題答錯即結束遊戲或是一次猜 4 題目標是全勝！

以下用 2 人單題輪流猜來示範點入後猜題的玩家需遠離手機螢幕接著負責做鬼臉的人點擊螢幕後就可以看到題目了。

對著鏡頭模仿剛剛圖片上的表情按下「相機」。接著再讓對方猜看看你做的是哪一個鬼臉猜對即可得分。

2 人的遊戲其實不是競賽而是要合作拿分。答對後就換對方做鬼臉有時候題目還會只有文字要做出符合情境的表情感覺難度更高啊！

選擇多人模式的話同樣有再分兩種玩法。「TEAMS」需將現場的人分成兩個不同的隊伍先贏 4 分的人獲勝。

「BURST MODE」一樣是分成兩個不同隊做鬼臉時需派出一個人一次做出 4 組做完後讓隊友猜猜題結束後再換另一隊的人進行最後看哪一隊的分數高即獲勝。

在主畫面點擊左下角按鈕進入設定功能這邊可選擇照片要存在遊戲或相簿或都不要存。儲存在遊戲中的照片可點擊「TRANSFER PHOTOS」傳送到手機相簿中。