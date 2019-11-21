Gradients Game 漸變調色大挑戰！據說會越玩越上癮？（iPhone, iPad）

「Gradients Game」乍看之下會以為是給設計人員調色、選色用的工具但實際上它真的是一個看起來很不像遊戲的漸變調色遊戲。

規則很簡單遊戲每回合會給玩家一個漸變色塊，

玩家需透過調整色塊兩邊顏色的 RGB 組合儘可能的調出與目標色塊相當的色彩最後按下評分按鈕就能知道自己調出的顏色與目標顏色的差距超過 90 分都算是很厲害的囉！

遊戲沒有什麼記錄或與其他玩家拼排名的設計純粹就是一個自己跟自己比賽的遊戲追求一次比一次更高的成績一種自我滿足的概念吧！也許一般人不會對這遊戲感興趣但對色彩準度有一定要求的設計人員應該真的會越玩越上癮哦！現在就推薦給你身邊的設計師朋友吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Gradients Game
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Rudrank Riyam
  • 官方網站：https://rudrankriyam.wordpress.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Gradients Game」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

在上方可看到目標的漸變色塊使用下方的 RGB 調色器分別調出左右兩端的顏色最後再按下「Evaluate」就可以看到分數以及分別可看到目標漸變色塊、你的漸變色塊的顏色數值。

 

按下「Try again!」就可以再嘗試下一題。識色果然是越識越精準啊哈哈哈哈哈！真的是一款會讓人想要挑戰 100 分的遊戲呢！

 

最後更新：11-21, 2019 下午 3:35

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