用顏色區分時區「Zones」讓你與世界聯絡更輕鬆！（iPhone, iPad）

如果你的親友、工作夥伴、廠商、客戶是分佈在世界各地的在聯絡前大概都要查一下世界時鐘避免在不洽當的時間打擾到對方，

但每次聯絡前都要查一次是不是覺得有夠麻煩呢？也許你可以考慮用「Zones」來提供協助。

「Zones」是一款便利的時區追蹤器可將世界各地的聯絡人建入清單設定每個人所在的國家城巿並可加上方便聯絡的時間完成建檔後就可以輕鬆透過顏色來分辨目前哪些聯絡人是方便聯絡的、哪些人已經是下班時間不用再去記憶每個聯絡人所在的城巿也不需擔心現在聯繫對方是否適合等問題。

在設定方便聯絡時段時除了可以選定一組起迄時間外還能加上「提前」或「延長」聯絡的時間例如某 A 方便聯絡的時間是早上 9 點到下午 5 點但若你知道對方都會提早 10 分鐘上班或晚 5 分鐘下班的話就可以將這個緩衝時間加入讓你們之間的聯繫可以更有彈性唷！

免費版本最多可設定 4 組聯絡人付費升級 Plus 版本後就沒有人數限制且可更換配色主題與桌面 App 圖示。對經常需查詢世界時鐘才能進行聯絡的人來說「Zones」可以讓你的聯絡工作更加輕鬆！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Zones – Time Zone Tracker

Zones – Time Zone Tracker 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Necati Aydin

Necati Aydin 官方網站： https://twitter.com/_zonesapp

https://twitter.com/_zonesapp 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Zones」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 點擊右上角的「＋」新增聯絡人時區。可輸入聯絡人名稱、時區、方便聯絡時段、緩衝時間以及固定休假日或不方便聯絡的天數。

第2步 緩衝時間可設定最少 1 分鐘、最長 24 小時。右圖可設定固定休假日或不方便聯絡的天數例如對方除了週末休息外每星期三也是他固定休假的日子就可以直接將這三天勾選起來。

第3步 最後按下「Done」即可在清單中看到以顏色區分的聯絡人名單。深藍色代表休息時間淺藍色代表目前方便聯絡直接看顏色就知道現在聯絡是否洽當囉！

第4步 切換到「Settings」可變換不同的配色主題或 App 圖示不過這兩個功能需付費升級 Plus 版本才能使用。