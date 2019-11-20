[限時免費] Baby Name Randomizer 男女英文名隨機產生器（iPhone, iPad）

現在很多人在寶寶出生的時候除了起中文名、小名外有些父母甚至會幫他們連英文名字都先取好，

如果你也想幫寶寶或正想幫自己也取個英文名字可以下載「Baby Name Randomizer」來做參考。

「Baby Name Randomizer」分為 Boys 男孩版與 Girls 女孩版就請依寶寶或自己的性別來選擇下載即可。安裝後開啟就會立即獲得一個英文名字如果不喜歡的話可按下按鈕再換下一個而且這些名字出現的順序沒有一定的規則隨機產生更能激發取名的靈感哦！

當遇到一個覺得還不錯的名字時就可以雙擊將其儲存到清單中在儲存前還能幫名字打個分數做為之後選擇名字的參考兩個 App 的操作都一樣簡單但可惜的是沒有發音可以聽得自己搭配 Google 翻譯使用提供給準備取英文名字的朋友參考囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Baby Name Randomizer

Baby Name Randomizer 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Pierric Maillard

Pierric Maillard 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.2 以上

iOS 11.2 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：Boys 版、Girls 版

使用方法：

第1步 開啟後就能獲得一個英文名如果不喜歡的話可以點擊下方的「Shuffle!」即可再換一個。

第2步 遇到不錯的名字時可在名字上雙擊評分後按下「Rate!」即可將其儲存到清單中。

第3步 在清單中可看到每個名字自己所給的評分做為選名字的參考。右圖是女孩版的畫面操作方式是一樣的哦！