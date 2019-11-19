如何在 Windows 10 新增本機離線帳戶（非 Microsoft 帳戶）

在 Windows 中所謂的「離線帳戶」指的是只將帳號密碼與個人相關資料儲存在本機電腦裡面的「本機帳戶」不用連線上網、不用登入微軟伺服器就能在 Windows 中開機使用的傳統使用者帳號。

在目前最新版的 Windows 10 系統安裝流程中微軟為了強推他自己的「Microsoft 帳戶」與相關線上服務，

已經把原本可選的「本機帳戶」項目完全隱藏起來了大部分使用者如果不熟悉流程的話大概就只能被迫登入使用 Microsoft 帳戶與一堆相關服務。

如果你不想把電腦搞得太複雜或者你是幫人重灌系統並沒法得知對方 Microsoft 帳戶 的密碼可以試試看本文的方法來切換成本機離線帳戶的登入方式。

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安裝系統時需要登入的時候時先切斷網路連線斷網後才會出現本機帳戶的設定功能。

已登入者先在設定頁面新增「本機帳戶」再切換過去。

目前最簡單的方法就是在新增使用者時切斷網路連線這樣在設定時就不會再出現要你登入 Microsoft 帳戶的畫面。不然的話就是要在系統「設定」裡的一層一層選單中找到離線帳號的設定功能麻煩一點點。

使用方法：

第1步 如果在安裝好系統後還要新增「本機帳戶」請開啟 Windows 10 的「設定」頁面點一下「帳戶」。



第2步 在「家人與其他使用者」選單中找到「將其他人新增至此電腦」並按進去。



第3步 如果你可以將網路線拔掉或停用 Wifi 無線網路則第三個步驟就會出現離線帳戶的設定畫面。如果你無法斷網設定那就按「我沒有這位人員的登入資訊」進去。



第4步 點一下「新增沒有 Microsoft 帳戶的使用者」。



第5步 輸入使用者的帳號、密碼與安全設定然後再按「下一步」。



第6步 完成後我們可以在「家人與其他使用者」頁面中看到多出了一個「本機帳戶」如果要設定成最高權限的系統管理員的話可以再點「變更帳戶類型」。



第7步 點「系統管理員」再按「確定」按鈕。