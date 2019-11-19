「Trace by Sticker Mule」超強的照片去背工具，可更換背景圖片、套用純色背景

以前要幫照片去背你得要先學修圖軟體還得磨練各種圈選技能，

熟悉軟體中的各種編輯工具才有能力把一張照片去背去的盡善盡美；而現在在網路有蠻多的免費線上去背服務你只要會上傳照片就能獲得一張幾乎完美無缺的去背照片！

「Trace by Sticker Mule」就是其中之一的照片去背工具100% 完全免費而且去背的效果非常強大最困難的髮絲都能處理的很不錯重點是使用者真的只要會上傳照片接下來只需等待約 5 秒的時間就能看到去背的結果。網站還支援加上純色背景或可加入網站準備的 30 種背景圖片當然也可以選擇儲存透明背景方便後續的編輯使用。

雖然要使用去背功能需註冊或使用 Google 帳號登入但所儲存的照片解析度與原圖是一樣的與之前介紹過去背也蠻厲害的「remove.bg」相比這點優很多應該有成為設計人員好幫手的資格！有照片去背需求的朋友可以快快加入最愛囉！

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使用方法：

第1步 開啟網頁後在下方有一些去背範例可以參考效果。點擊「Sign in to get started」。

 

第2步 可以選擇用 Google 帳號登入或是使用 Email 註冊。

 

第3步 接著點入網頁上的「Upload a photo」按鈕。

 

第4步 等待數秒後就可以看到去背後的結果此時可以選擇要不要套用背景或保持透明背景。

 

第5步 不過網站沒有提供任何手動調整的編輯工具如果辨識結果有些問題也沒辦法調整真的有些可惜雖然大多都去背的很完美就是了。最後點擊右上角的「Download」再點擊「Download full image」即可將去背後的照片儲存下來。

最後更新：11-19, 2019 下午 4:30

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