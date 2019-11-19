「Spectre Mind: Pipeline」考驗調色概念的接水管遊戲（iPhone, Android）

接水管遊戲算是蠻經典的解謎遊戲類型大多都是旋轉畫面中的水管想辦法把水從源頭接到終點處即可過關，

這款「Spectre Mind: Pipeline」的基本玩法也是這樣不過開發者在遊戲中還加入了調色的概念。

除了要將水管接到完美不漏外有時也需要用兩種甚至三種的顏色水調出正確的顏色才能過關例如終點的水管頭是紫色就需混合紅色與藍色的水才能與終點的條件相符。不過其實調色的元素只算是這款遊戲的配角主角還是聚焦在接水管的謎題之上。

遊戲的難度共分為五個階段簡易、中等、進階、困難以及專家每個難度都有 50 個關卡難度越高水管的數量就越多配色也會出現多種不同的組合每回過關可累積經驗值玩家等級提升時才可獲得金幣獎勵而金幣可在遇到難關時用來換取提示。整體來說是一款玩起來蠻輕鬆但又很需要動動腦的遊戲喜歡玩接水管遊戲的朋友可以下載來試試哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Spectre Mind: Pipeline

Spectre Mind: Pipeline 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Spectre Limited

Spectre Limited 官方網站： http://spectre.hk/

http://spectre.hk/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊「玩遊戲」即可進入選擇難度難度沒有先後順序如果覺得前面真的太簡單不用忍耐可以直接往進階、困難甚至專家等級前進。

不過關卡就有先後順序必須一關過一關的挑戰。在關卡中可以看到至少一個源頭與一個終點點擊旋轉兩者中間的灰色水管成功連接即可過關。

但連結水管時必須注意源頭與終點之間的水管不能有漏水的狀況也就是不能有任何的缺口才能過關。

隨著難度的提升會開始加入調色的元素在上方會有相關的提示可以參考。

進階、困難、專家的水管路徑將會越來越複雜真的卡關時可以花 15 枚金幣來換取提示會幫玩家走一小步剩下的還是得靠自己完成哦！