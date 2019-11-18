MakeEmoji 可匯入自己的圖片、照片製作動態表情小圖

無論在網路上 po 文、聊天還是留言通常都會加上一些 Emoji 表情貼圖來加強情緒的傳達而大多手機都會有內建的表情符號鍵盤可以使用，

但如果你已經用膩了那些普通的可以到「MakeEmoji」自己動手來做點不同的！

「MakeEmoji」是一個可以製作動態表情小圖的線上工具製作方式超簡單只需要上傳一張圖片或照片即可網站就會自動將其套入 20 種不同的動態效果當中包含旋轉、變色、派對、跳舞、興奮、生氣、翻轉……等接著直接點擊想要的動態效果就能將表情小圖下載回來使用。

除了在電腦瀏覽器可以製作外也支援在手機上製作測試時 Google Chrome 與Safari 都沒問題不過要注意的是最好使用 1:1 的方形圖片或照片才不會變形先行去背的話會更好。儲存下來的 GIF 動圖為 100×100可使用在任何支援顯示 GIF 動圖格式的平台上。

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使用方法：

第1步 開啟網頁後點擊「選擇檔案」就可從電腦或手機中選取想要使用的照片或圖片。

第2步 上傳後下方的 20 個動態效果就會自動套用並可預覽效果點擊就能下載想要的動圖囉！