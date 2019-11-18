「旅行匯率算算」計算機鍵盤換算匯率超方便，結合實用記帳功能！（Android）

出國旅行時除非你的心算能力超級強大或你是不用在乎花多少錢的好野人否則手機裡一定得要裝個換算匯率的工具 App，

才能在購物、消費時快速將金額換算成台幣以便了解價格是不是自己能接受的範圍。

這時有個好用的 App 就很重要了雖然在 Google 搜尋欄輸入「金額 + 貨幣名稱」（如 15000 韓元或 15000 KRW）再按下搜尋鍵就能直接換算成台幣但在操作上還是稍嫌麻煩建議手機儲存空間允許的話就裝一個專用的 App 吧！像「旅行匯率算算」就是個不錯的匯率換算工具而且它還結合了記帳功能非常方便。

匯率換算介面是以計算機的樣式呈現含有簡單的加減乘除運算功能輸入金額後就可以立即在畫面上看到換算的結果如果這筆花費成立的話再按下「錢包」按鈕即可直接進入記帳功能可分別記錄現金或信用卡的消費並為不同的消費加入標籤與描述還開放註解欄位可輸入更詳細的文字內容。

記帳功能有提供圓餅圖表分析以及花費排行供使用者參考還能設定預算幫助更容易掌控自己的花費。經常性的查詢項目可加入「標籤」就不需要一直重複的查詢直接點擊就能匯入。不同次的旅行還可分別建立獨立的帳本即使沒有網路也能使用真的是在國外旅行的好幫手哦！匯率轉換支援多國貨幣且可一次列出多種貨幣類型平時也可以當做各國匯率的查詢工具。

此 App 有提供桌面小工具可不需開啟主程式就進行匯率的計算不過該功能為完整版才能使用提供給各位參考囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 旅行匯率算算

旅行匯率算算 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Yue

Yue 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「旅行匯率算算」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 程式可離線使用不過會在每次連線時自動更新匯率。初次使用的話建議可以看一下程式的使用教學可快速了解使用方法。

第2步 點擊清單下方的「新增」就可以加入想要的貨幣。

第3步 點擊紅色區塊的「國旗」可轉換主要貨幣。點擊下方清單中的「國旗」可切換其它貨幣長按清單金額的部份可查詢歷史匯率、自定義匯率或是刪除不需要的貨幣。

第4步 使用下方的鍵盤就可以輸入數字或運算如果是會經常使用的可點擊右上角的「標籤」輸入名稱後就可以保留標籤記錄。

第5步 之後只要開啟左側選單點擊「標籤記錄」就可以在下方查看或即選即用。

第6步 需要記帳時可在輸入金額後點擊計算機鍵盤上的「錢包」按鈕。不過在記帳前需先建立一個旅行帳本。

第7步 設定旅行名稱、旅行的國家以及母國後還可設定「預算」最後點擊右上角的「V」就可以進入記帳畫面可加入標籤、描述與註解。

第8步 展開左側的選單就可以切換到「記帳」畫面這邊可看到目前的總花費以及花費明細。

第9步 點擊右上角的「圓餅圖」可查看相關的分析圖表。在記帳功能右上角選單鈕中可新增旅行、編輯標籤或帳冊如果之後有需要還可匯出為 .csv 檔。

第10步 在匯率換算畫面點擊右上角可進入「計算器設定」這邊可設定預設的貨幣值、小數位精度、顯示行數……等。