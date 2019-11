Posted on

ScreenOff v2.1 按一下!馬上關螢幕、顯示黑畫面

很多時候我們可能需要讓電腦保持運作狀態但螢幕想先關掉、不讓他顯示畫面或浪費電如果是一般筆記型電腦的話,

蓋上螢幕就可以如果你的筆電沒法設定成只關閉螢幕(而非休眠)或你的桌機是主機整合螢幕的 All in One 機型可能就沒有螢幕電源鍵可以按。

如果要讓電腦快速關閉螢幕顯示除了可以在「Windows 設定」裡面的「電源與睡眠」中將自動關閉螢幕的閒置時間設短一點如 3 分鐘或 5 分鐘也可以另外下載這個 ScreenOff 這個小程式把它放在工具列或開始選單裡當你要關閉螢幕時只要滑鼠按一下就可以馬上暗掉非常方便。

螢幕關閉後其實電腦還在正常運作中此時只要按一下鍵盤或搖一下滑鼠就可以開始使用。

軟體名稱: ScreenOff

軟體版本: 2.1

軟體語言: 無(按下去螢幕就黑了不需要語言顯示界面)

軟體性質: 免費軟體

檔案大小: 9.45KB

系統支援: Windows XP/Vista/7/8/10

官方網站: TheWindowsClub

軟體下載: Download 下載

將軟體下載回來、解壓縮後直接點兩下「ScreenOff 2.1.exe」程式即可關閉你的電腦螢幕。

如果常用的話可以將 ScreenOff 程式捷徑拉到桌面下方的工作列或開始選單裡要關螢幕時隨時點一下 ScreenOff 圖示即可顯示黑畫面。