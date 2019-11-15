消失的圖形「PaintOut!」無盡自由的益智解謎遊戲（iPhone, Android）

「PaintOut!」是一款玩起來很輕鬆自由同時又有點燒腦的益智解謎遊戲只需要用一支手指頭將關卡中的白色圖形塗消即可過關規則是只能前進不可後退，

曾走過的路線可以再走但再走一次原本塗消的圖形就又會再次出現如果沒有好好思考就會陷入一個沒有盡頭的無限迴圈中。

開發者在維持基本玩法不變的條件下仍設計了多達 8 種不同難題的關卡主題當你覺得自己好像掌握了目前主題的解謎技巧之後殊不知就得面對開發者所準備的下一個挑戰不會輕易就讓人有玩膩的感覺唷！

在遊戲的控制上非常的舒心當發現自己走錯一步時除了可使用 Undo 鍵回到上一步外直接點擊螢幕任一處也可以快速回到上一步又或當發現自己已經走入無限迴圈之中也可以當機立斷的直接重新開始關卡沒有什麼太嚴格的限制除非你有步數上的自我追求否則是一款超級自在的遊戲再輔以輕快配樂的陪伴玩起來真的很輕鬆哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： PaintOut!

PaintOut! 軟體語言： 日語, 英語

日語, 英語 開發人員： RACOX Corporation

RACOX Corporation 官方網站： http://www.rocketryoko.jp/html/eng/app/paintout.html

http://www.rocketryoko.jp/html/eng/app/paintout.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在歡迎畫面中點擊一下即可進入。

接著跟隨小手的指示順著白色勾勾塗抹即可進入第一關。塗抹時就可以體驗到遊戲的精髓了手指經過的白色圖案即會消失。

初次進入一個關卡主題時都會有一些簡單的玩法教學在畫面中。接著一樣塗抹白色圖形讓它消失就能過關囉！用越短的路徑過關越好。

不過要注意的是不可以倒退走只能不斷的前進若發現走錯路只要點擊畫面任一處就能返回上一步。

上方的圈圈是用來提示玩家最短路徑的記號當超過使用超過最短路徑時圈圈就會變成白色的來提示你。

當卡關相當嚴重時可使用右下角的「Hint」電腦即會幫你走到大概一半的路徑再讓你靠自己繼續完成。

遊戲有多種不同的難題設計但必須在前一個主題中獲得一定數量的最短路徑徽章才能解鎖下一主題唷！所以雖然可以輕鬆玩但還是得挑戰一些最短路徑才能繼續玩下去囉！