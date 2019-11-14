LINE 好友「生日賀卡」使用方式教學，雙平台皆可送！

很久以前曾經流行過電子賀卡每到生日或節日 Email 裡總會收到幾張不過現在大概很少人使用了吧？

目前比較多的是過年過節大家會習慣在群組裡傳個祝賀圖片或趣味的表情貼圖，

再加上幾句文字訊息其實它的效果就跟電子賀卡有些相似但仔細去感覺好像又少了一點什麼也許是賀卡的形式比較有目標性也較有隱密感如果在好友生日時也想送張電子的生日賀卡也許下次你可以透過 LINE 來傳送一張。

LINE 在今年八月底更新 9.13.0 版本時其實就已經在貼文串推出了「生日賀卡」的功能在 Android 與 iOS 雙平台都可使用這個賀卡功能可以讓你在好友生日的前一天就先寫好生日賀卡的內容並預約傳送還可將賀卡權限設定為「私人」這樣就僅有壽星才能瀏覽卡片內容。

目前共有九種的賀卡圖案可以選用寫好賀卡後還能點擊加上氣球的動態特效最多可加入 100 顆唷！利用電子賀卡來給予祝福雖然不比親手寫的卡片更有溫度但絕對比只傳張蛋糕貼圖要來得有誠意下回 LINE 裡的親朋好友生日時不妨送上一張吧！

不過有點可惜的是這個生日賀卡功能只限於使用在有公開生日資訊的好友如果好友沒有公開生日的話就不能透過 LINE 來傳送賀卡囉！

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生日賀卡傳送方式：

第1步 開啟 LINE 程式後切換到「貼文串」點入右上角的「小鈴噹」就可以看到最近生日的好友。點擊進入即可開啟生日賀卡畫面。

第2步 點擊下方「寫賀卡」再點入「選擇賀卡圖案」。

第3步 賀卡的樣式共有 9 款點擊就能立即預覽。

第4步 接著在賀卡內寫上祝福後若不想讓其他不相干的人看到記得勾選「只向壽星公開」最後點擊右上角的按鈕即完成。點擊右下角的「氣球」可加入氣球動態效果最多可加入 100 顆。設定好後在好友生日的當天就會自動將賀卡傳送給他。

公開生日資訊的方法：

第1步 先切換到「主頁」點擊右上角進入「設定」再點入「個人檔案」。（此為 Android 版本畫面iOS 一樣到「個人檔案」中設定即可。）

第2步 在個人檔案中點入最下方的「生日」再勾選「顯示我的生日」這樣當你生日時好友才會收到通知也才能送生日賀卡給你唷！