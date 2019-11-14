Bg-Patterns 來自日本的無接縫背景圖庫，免費下載可商用！

在設計網站或製作廣告橫幅時為了讓背景不要那麼空白最快的方式就是利用無接縫背景圖來填滿它，

只需要一小張的圖片就能拼出一大張看不到盡頭的背景圖非常的好用。在網路上可以找到許多提供無接縫背景圖的網站例如上次介紹的「The Pattern Library」或是本篇的「Bg-Patterns」都是不錯的免費資源。

「Bg-Patterns」是一個來自日本的線上圖庫網站最主要的就是分享無接縫或稱之為平鋪式的背景圖片提供的數量非常的多而且網站將它們區分為九大類別包含幾何圖形、古典、和風、條紋、花卉、可愛、時尚……等可以讓使用者更容易找到符合需求或特定風格的背景圖。

每張背景圖都有提供七種尺寸可選擇可下載 JPG、PNG 或 SVG 格式如果覺得平滑的背景少了一點感覺還可以再加上一些皺折紋路看起來更有質感。除此之外網站也提供也提供 ai 與 EPS 檔可讓 illustrator 與 Photoshop 使用者直接取用。

所有的圖片皆可免費下載使用商用也沒問題不過需注意的是使用在商業範圍時一次最多不可使用超過 5 張其它基本上沒有太大的限制想更進一步了解使用規範的話可到網站的「ライセンスについて」頁面查看相關的內容。

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網頁畫面：

開啟網站後就可以看到一大堆的背景圖在上方可切換不同的分類。

 

點入喜歡的背景圖即可預覽效果在左側還可以切換不同的配色組合並可選擇想要的尺寸、格式以及是否要加上皺紋效果。

 

最後點擊下方的「藍綠色按鈕」就可以將其下載回電腦中做使用。

 

如果需要 ai 或 EPS 格式可在下方點擊相關的按鈕接著就可以再點擊下載。

 

最後更新：11-14, 2019 下午 1:58

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