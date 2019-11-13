「Omnie YOU」支援背景使用的 YouTube 浮動播放器，可自選最愛分類、歌手、各種排行歌單，盡情聽歌不受限！（Android）

很多人都會直接在 YouTube 上聽歌但官方的 App 介面對想單純聽音樂的人來說一直都不算太友善還好有非常多的第三方程式可選用，

像「Omnie YOU」就是一個很適合用來聽歌的 YouTube 播放器。

「Omnie YOU」自許為「最自由的 YouTube 播放軟體」因為其提供了三種播放模式無論你想要關螢幕純聽歌（背景播放）、邊滑 FB 或是邊玩手遊邊聽歌（浮動視窗）還是想邊看 MV 邊聽歌（全螢幕）它都能滿足你的視聽需求。

在初次進入程式時就可以先設定喜好的語言、曲風以及歌手之後程式就會自動收集符合你個人喜好的各種音樂歌單對於懶得選歌的朋友來說真的是超級好用！也可以連結 YouTube 帳號匯入自己的歌單唷！

程式可免費下載不需要登入或註冊而且還沒有任何的廣告干擾對於想用 YouTube 聽歌的使用者來說真是不錯用。雖然近期 Google 也為喜歡聽音樂的使用者推出了「YouTube Music」但若想要在背景播放還是得付費升級為「YouTube Music Premium」才能享有這個功能如果不想另外多一筆支出的話第三方 App 也是一種選擇囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Omnie YOU

Omnie YOU 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： 3sdrive

3sdrive 官方網站： https://www.facebook.com/OmnieYOU/

https://www.facebook.com/OmnieYOU/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Omnie YOU」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊下方的「開始」接著需給程式相關的權限以便實現浮動播放器的功能。

第2步 接著依序設定喜好的語言、曲風以及歌手。

第3步 正式進入程式時就會依你的喜好提供推薦的各種歌單囉！

第4步 點開歌單就能直接開始播放播放音樂時就會在畫面上出現一個浮動視窗。歌單中點擊歌曲右側的「愛心」可加入歌曲收藏如果這個歌單你很喜歡也可以將整張歌單加入「收藏專輯」中。

第5步 在「收藏」裡就能看到所加入的歌曲或專輯點擊右下角的「＋」可建立自己的歌單或是連結 YouTube 帳號後匯入自己的播放清單。

第6步 點擊浮動播放器可展開功能選單可以將播放器固定放在最上方或最下方。

第7步 展開歌單可用中螢幕欣賞 MV 內容在此播放清單中也可切換為全螢幕或是調整播放模式。

第8步 程式沒有睡眠定時器可以使用不過在「模式」有個類似的功能為什麼說是類似呢？因為它雖然可以自定播放時間卻不能指定要聽的歌單只能選擇音樂類型這個設計有點妙如果睡前沒有特定一定要聽什麼音樂的話就可以使用這個功能來做為睡眠定時器使用。