[限時免費] Endless Archery 永無止盡的射箭遊戲，享受最單純的射箭樂趣！（iPhone, iPad）

在手機遊戲中可以找到許多以射箭為主題的遊戲不過大多為了讓遊戲有足夠的挑戰性都會設置一些遊戲限制例如限時或是限制使用的箭數，

沒辦法真正放鬆的玩如果你蠻喜歡射箭類的遊戲又想找個能玩得隨興一些的可以考慮下載這款「Endless Archery」無限射箭遊戲。

就如同它的名稱一般這款遊戲是永無止盡的而且沒有時間束縛也沒有用箭數的限制透過簡單的點擊、長按就能進行瞄準與力道的控制每一個射擊目標就是一個關卡射中目標範圍就能直接進入下一關場景地形多變再加上風向轉變的影響讓遊戲增加更多的可玩性！

遊戲沒有華麗的配樂但有相當真實的風聲做為背景玩起來還挺有些催眠的效果唷！如果還是有點不甘寂寞遊戲中也有設計一些「成就」給玩家追求不過達成也不會有什麼獎勵純粹就是累積成就感用的就是了喜歡射箭遊戲的話可以來玩看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Endless Archery

Endless Archery 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Evan Barger

Evan Barger 官方網站： https://endlessarcherygame.com/

https://endlessarcherygame.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Endless Archery」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次進入遊戲時會有玩法教學跟著步驟做就能學會怎麼玩囉！你的弓箭會自動來回調整角度點擊畫面任一處即可決定想要的角度接著在適當的力道鬆開手箭就會射出。

射擊時如果沒射中目標該次的射擊角度與力道都會在畫面留下記錄可當做下次出手的參考。至於要射擊的位置不是只有插旗處而是以旗子為準所延伸出來的紅色範圍只要箭落在這個範圍中就算過關。

玩成教學就可以正式開始遊戲囉！在控制射擊角度與力道時也要將上方的風向、風速考慮進去。

遊戲中的地形是很多變的雖然看似沒有太多的限制但在地形上卻給足了玩家挑戰性唷！

點入右上角的「Menu」可看到目前的遊戲記錄在挑戰到 20 關時就會自動解鎖下一個場景主題。

在「Score」還用了圖表呈現出玩家的遊戲表現。

如果覺得單純的射擊有點太沒有目標還可以到「Achievements」看看開發者準備了什麼「成就」讓玩家來追求唷！