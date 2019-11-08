Music Box Fun 在網頁上編寫出獨一無二的音樂盒歌曲

Music Box Fun 是一個可以模擬滾筒音樂盒的線上音樂編寫網站無論你有沒有學過音樂、甚至是寫曲的經驗只要對音樂有興趣，

都可以來這邊找樂子！

就像音樂盒一般網站上只簡單提供 15 個音符直接點擊就能在軸上放置音符接著按下播放鍵就能聽到自己所創作獨一無二的歌曲不需要註冊登入隨時皆可免費享受編寫音樂的樂趣。

每加入一個音符就會被記錄在網址中所以歌曲寫的越長、音符越多網址也就會越長最後只要將網址複製起來就能把自己編寫的音樂分享給其他的人欣賞。在網站上也可以找到其他使用者所寫的歌曲有寫得簡單的也有看起來很複雜的要怎麼編寫全都可隨心所欲唷！

有興趣的朋友可以點這邊聽看看手癢的就親自來編上一曲吧！。

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網站畫面：

開啟網站後就可以看到一個空白的音樂軸在上方點擊即可加入音符點擊同時也可以聽到音符的聲音。

 

在音樂軸最上方可輸入曲名。編寫後可隨時點擊右側的「播放鍵」試聽效果。

 

編寫完成後就可以點擊網址複製進行分享。在網站左側也可以點擊連結欣賞到其他使用者所編寫的音樂唷！

 

最後更新：11-08, 2019 下午 4:39

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