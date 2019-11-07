「7Days!」輕小說文字冒險遊戲，你的選擇寫出你的結局！（iPhone, Android）

「7Days!」是一款文字類的冒險遊戲透過像在使用聊天軟體一般的介面與其他角色進行對話，

進而發展出各種緊張刺激的劇情故事。

在遊戲裡玩家要做的只有不斷的「選擇」而每一次的選擇都可能對後續的故事路線產生影響也許會改變與同伴們之間的關係最後造成主角命運的重大轉變。雖然玩法很簡單不過玩家們可要把精神花在閱讀文字上畢竟劇情才是這遊戲的重點越能進入故事情境當中就能玩得更盡興。

玩家在遊戲中所扮演的角色是一名已走過忘川河（註）的亡者對於自己為何在此以及自己是誰都已經沒有記憶不過死神卻在這個時候給出了一個復活的機會只要通過試煉就有復活的可能。

在這場試煉中玩家也會遇到其他的亡者要互相合作、互相利用還是互相傷害……這全看你的選擇。試煉限時 7 天每次的選擇會需要扣除一些「遊戲點券」當券用盡時可透過觀看廣告來取得不過每次取得遊戲點券後得再經過一段時間才可再免費獲取。當然不想等待的話也可以課金或是進行其它的特殊任務來獲得這部份大家也可以自行選擇該怎麼做這就是人生啊～

（註：忘川河跟孟婆湯有一樣的效果）

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 7Days! – 輕小說文字冒險遊戲

7Days! – 輕小說文字冒險遊戲 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Buff Studio Co.Ltd.

Buff Studio Co.Ltd. 官方網站： http://www.buffstudio.com/

http://www.buffstudio.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲支援繁體中文玩起來基本上是不會有問題的不過可能是翻譯的關係有些對話可能有語意不明的感覺但影響不大。

在遊戲進行時如果畫面沒有動大多就是需要點擊畫面來推進。右圖的紅色對話就是需由玩家選擇回答的時候。

根據你的回答故事就會開始有不同的發展然後再不斷的不斷的做出選擇。

在「序章」中所做出的選擇並不會扣除「遊戲點券」但從遊戲的「第一天」開始每次的選擇都會扣除一些遊戲點券剩餘數量可在左上角查看到。

當遊戲點券用盡時可透過觀看廣告來取得 70 張但每次取得後皆需等待一段時間才可再次使用。若等不及除了可直接課金購買外點擊「獲得更多的遊戲點券」可透過完成任務來獲得。

在下方可切換查看「時間線」以及主角與「同行者」的關係。

如果覺得遊戲對話推進的速度太慢可在設定中的「Text Speed」調整。