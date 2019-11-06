Post Box 收集手機通知訊息，定時一次送達！減少查看手機的次數（Android）

前幾天在介紹「Unlock Clock」這款可計算解鎖次數的動態桌布時有提到 Google 對於手機成癮問題推出了五款 App 來因應本篇要介紹的「Post Box」就是其中的第二款，

雖然名稱看起來好像跟郵件有關不過它可是用來管理「通知」的。

主要做法是透過將通知訊息集中管理在指定時間時才會一次送達藉此減少使用者因收到通知而點開手機的次數。如果可以降低查看通知的次數就有機會減少滑手機的時間囉！你可以選擇一天通知 1~4 次並可指定要接收通知的時間例如你可以在早上上班前、中午午休時、下班時間以及睡前才查看通知就能享受不被隨時打擾的時光啦～

不過使用這個 App 有一個前提那就是你的工作或生活不需要即時回覆訊息如果不即時回覆會發生問題的話那這個 App 就不適合你使用了。而且剛開始使用時需要一點適應時間畢竟我們已經被養成隨時查看通知的習慣想要改變就得花一些力氣囉！有需要的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Post Box

Post Box 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Google Creative Lab

Google Creative Lab 官方網站： https://experiments.withgoogle.com/post-box

https://experiments.withgoogle.com/post-box 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 8.0 以上版本

Android 8.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Post Box」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟程式會有簡單的介紹點擊「GET STARTED」再點擊「NEXT」。

第2步 選擇一整天想要被通知的次數選擇後可再設定通知時間。

第3步 接著需要給予通知存取權限點擊「GO TO SETTINGS」找到「Post Box」後點擊右側的開關。

第4步 點擊「允許」後回到主程式就會看到下次通知送達的時間。在這時間之前所有的通知都不會跳出訊息也不會播放通知音效。

第5步 當指定時間到時就會發出通知。點入主程式再點擊郵件箱就可以查看所收到的各種通知訊息。

第6步 程式會將不同的 App 用不同的色塊來區分點入就能查看訊息內容可直接開啟程式看完通知記得按下「CLEAR」才會從郵件箱清除。