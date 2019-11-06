[免費] ShareX v13.0.1 螢幕抓圖錄影、上傳分享、OCR文字辨識、圖片編修工具（繁體中文版）

不用再花錢買抓圖軟體有了 ShareX 就夠了！

ShareX 是一個功能相當齊全、操作與設定非常細膩的免費抓圖軟體開放原始碼、沒有廣告間諜軟體或其他限制，

可讓我們透過各種不同的快速鍵組合輕鬆進行畫面截圖、螢幕錄影、圖片編修、抓圖後自動上傳分享…等功能。

抓圖的功能包含全螢幕、使用中的視窗、指定範圍、網頁截圖時自動捲頁、指定範圍的自動捲頁抓圖、螢幕錄影成 MP4 影片檔、螢幕錄影成 GIF 動畫圖檔、定時自動抓圖…等還提供相當方便的抓圖後自動執行 OCR 文字辨識、提取畫中文字的功能（可支援中英日韓德法…多國語言文字辨識 OCR）。

除此之外我們可自訂多種抓圖後自動執行的任務包含抓圖後自動儲存、自動套用特效與浮水印、自動上傳貼圖網站並複製網址、複製畫面到剪貼簿、OCR、掃描 QR CODE… 等圖片編輯的部分則提供了畫圈圈/方框/箭頭、打字、馬賽克、蓋印章… 等多種常見工具調色盤、螢幕色彩選擇器（挑色工具）、螢幕尺規、資料夾索引、檔案清單製作工具、圖像合併、顯示器檢測… 等額外的功能是個相當好用的免費軟體。

如果你有螢幕抓圖錄影、上傳圖床、建議編修…等需求一定不能錯過 ShareX。

繼續閱讀

使用方法：

第1步 安裝好 ShareX 軟體、開啟後直接點一下左邊的「Application settings…」準備設定操作介面的語系。



第2步 在「General」中找到「Language」並點選「繁體中文」或其他你要的語言即可切換成我們熟悉的中文版。



第3步 如果要抓圖的話可以直接按鍵盤快速鍵或在「螢幕截圖」選單中點選你要的抓圖模式如「全屏（全螢幕、整個桌面）」、「視窗」、「矩形」或「螢幕錄製」螢幕錄影的部分可分為錄影成一般影片檔（FFmpeg）或輸出成「GIF」動畫圖檔。

另外還有相當實用的「文字擷取（OCR）」功能可以幫我們將畫面中的文字辨識、擷取出來可支援中文、英文、日文…等多國語言。



第4步 接下來最實用的部分就是「截圖後的動作」我們可以指定在抓圖之後自動執行哪些任務包含自動加入特效/浮水印、開啟圖片編輯視窗繼續加工、複製畫面到系統剪貼簿、列印、自動儲存檔案、複製檔案路徑、顯示圖檔資料夾、掃描 QR Code、進行 OCR 文字辨識、上傳圖片…等可同時點選、執行多項任務。