復古該是什麼味道？來「Film 80s Vintage」在照片裡找看看（Android）

復古是一種風格在穿著上你可以說花襯衫、點點元素、格紋外套看起來就是復古而在照片上要怎麼讓它呈現做舊的感覺呢？當然不能少了雜訊、刮痕、漏光的效果，

再加上模擬底片濾鏡一張老照片就這麼出現了。

「Film 80s Vintage」是一個可以幫照片帶出 80 年代復古味道的照片編輯程式提供超過 30 種模擬底片濾鏡還有超過 40 種的漏光效果、20 種漸變色彩、20 餘種的雜訊刮痕以及 3D、紋路圖層……等特效任何復古照片中會出現的元素都可以在程式中隨興搭。

每一種效果皆可再進一步調整強度若不喜歡預設的濾鏡程式也有提供基本的編輯功能可透過調整色彩的飽和度、色溫、曝光、亮度、對比、暗角……等項目讓你盡興的發揮創造力調出專屬於你的復古味兒～

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Film 80s Vintage

Film 80s Vintage 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Lux ©

Lux © 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Film 80s Vintage」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟會進入拍照模式在拍照時就可以選擇想要套用的效果並在鏡頭前可直接預覽。點擊右下角則可進入「相簿」選取其它已存在的照片進行編輯。

光是濾鏡效果就有非常多不同類型可選擇。

再加上漏光、雜訊、3D、漸層、色彩、紋路圖層這些特效都可再次點擊選項調整效果強度。

如果覺得這些預設的效果都還不夠的話可再到「Adjust」手動調整各種的編輯項目。最後點擊右上角的按鈕即可將成品儲存到相簿中並可再接續分享出去。