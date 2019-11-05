[限時免費] Draw with Math 可獨玩也可對戰的心算數學手寫遊戲（iPhone, iPad）

在手機裡的算術類遊戲非常多不過大多都是提供幾個答案選項讓玩家選擇而這款限時免費中的「Draw with Math」就不同了，

你得自己將答案寫出來完全沒有任何投機取巧的機會！

題目包含加減乘除的運算並有 3 種難度可選擇玩家可以自由設定遊戲的難度與題目的運算類型單獨玩時有 Perfect 20、時間限制以及生存這 3 種模式可選擇對戰時也有決鬥、耐力戰與限時挑戰 3 種模式雖然核心都是在算術但不同的模式可帶來不同的樂趣。

iPhone 與 iPad 都能玩如果在 iPad 上最多還可同時 4 個玩家一起比賽iPhone 則最多只能 2 個人一起玩無論獨享或同樂都很不錯。透過遊戲可獲得星數累積足夠的星星還能解鎖新的畫筆色彩或是火花特效這些畫筆還能在畫板中用來繪畫是一款大人小孩都適合的算術遊戲唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Draw with Math

Draw with Math 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Besher Al Maleh

Besher Al Maleh 官方網站： https://drawwithmath.wordpress.com/

https://drawwithmath.wordpress.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Draw with Math」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

第一次進入遊戲時就會先讓玩家嘗試在灰色手寫區域回答一個問題接著就會正式進入遊戲主畫面。

在主畫面中可選擇要單人玩還是多人比賽各有提供 3 個不同的遊戲模式可選擇。預設每次遊戲都要選擇難度、運算題型若不會有太多變動的話可在第一次設定後取消選取「Ask every game?」這樣之後就不會再詢問若要調整可以再到「設定」中修改。

初次進入遊戲都會有該模式的玩法說明與得星說明「Perfect 20」就是要回答 20 題答對 10 題可得 1 星若可完全答對則可獲得更多的星星。

上方會顯示題目在下方灰色區域中手寫答案接著程式就會辨識答案是否正確並繼續進行下一題。

全數答完後就會公佈你的成績與得星數點擊「View answers」可查看剛剛所有出現的題目與答題狀況。

「Time Trial」（左圖）是限時挑戰在 2 分鐘內儘可能的回答越多的題目可獲得越多的星數。「Survival」（右圖）是生存模式答對會增加秒數答錯則會扣除秒數時間用盡就會結束遊戲。

多人對戰也有 3 種遊戲模式可選擇決鬥、耐力戰與限時挑戰iPhone 的部份最多只能 2 個人玩iPad 則可最多 4 人同樂跟家朋友聚會時不妨可以考慮玩個不同的遊戲類型唷！

當星數足夠時可到主畫面左下角的「油漆桶」裡解鎖新的筆色或火花特效。

新的筆色或火花特效除了可在遊戲中使用外也可以在「畫板」中用來畫畫哦！