看影片做筆記好輕鬆！「Youtube 字幕下載器」免安裝一鍵快速下載字幕檔

YouTube 上的影片有非常多的類型有純娛樂性質的也有知識類型的內容可以供觀眾們學習，

而在觀看這些知識型的影片時可能就會需要做些筆記比方說在看料理教學影片時會需要抄寫食材內容、料理步驟；在看演講影片時也可能會想把聽到的重點做個筆記……等這樣抄來寫去的勢必會打斷影片觀看的流暢性這時如果可以直接把影片的字幕下載來使用的話做筆記肯定會更加輕鬆！

「Youtube 字幕下載器」就是一個免安裝的 YouTube 影片字幕下載線上工具只要將影片的網址貼上就能一鍵將字幕檔完整下載到電腦中做使用。當然前提是影片必須要有「字幕」不是影片畫面上原本就有的那種字幕而是在 YouTube 上另外新增的那種可切換顯示的字幕。

如果遇到那種有其它語言的字幕但沒有中文字幕的影片也一樣可以使用網站是支援下載「自動翻譯」字幕的唷！除了可下載為 TXT 文字檔外也有 SRT 字幕格式可選擇有需要的朋友可參考看看囉！

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網站名稱： Youtube 字幕下載器

Youtube 字幕下載器 網站網址：https://www.toolbxs.com/zh-TW/downloader/youtube_subtitle

使用方法：

第1步 如果不知道影片有沒有字幕可看影片右下角是否有「字幕」圖示有的才能下載唷！接著點擊網址並複製。

第2步 開啟「Youtube 字幕下載器」網站將剛剛複製的網址貼上後按下「送出」。

第3步 在下方就可以看到各種語言的「字幕」點擊右側的按鈕即可將字幕內容下載為 TXT 或 SRT 檔。

第4步 開啟檔案就能看到完整的字幕內容從中直接擷取重點或用來做筆記都相對輕鬆、快速囉！