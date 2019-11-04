這樣提醒更有效！「勿忘壁紙」把一定要記得的事情，直接寫在桌布上！（iPhone, iPad）

很多人都會利用手機的行事曆或是一些待辦事項 App 來幫助提醒自己一些重要的事項但生活中也有一些瑣碎的事情很容易被忘記例如下班回家前要先去繳費、家裡的衛生紙快用完了，

或是有些需要被記住的話、養成的習慣都有提醒的需求但這些寫在行事曆不適合放在待辦事項又好像有點怪不如就把它寫在手機桌布上吧！

「勿忘壁紙」就是因此需求而生的桌布產生器可以讓使用者寫下 10 個字內的一句話結合彩色漸層背景可快速生成一張有質感的備忘錄桌布將其設置到鎖定畫面之後每次解鎖手機時就能看到。

程式有內建 6 種不同配色的漸層背景可選擇目前並不開放讓使用者自訂背景配色或選圖這是有些可惜的地方。不過功能簡單易用若有些事、有些話、有些習慣想要可以時時刻刻的被提醒的話它算是一個可以很快速達到目的的工具不妨來嘗試看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 勿忘壁紙

勿忘壁紙 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 開發人員： lianlun li

lianlun li 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「勿忘壁紙」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊下方中間的按鈕即可編輯想要放置的文字最多 10 個字因為無法斷行顯示字太多的話就會無法完整顯示。

第2步 在畫面上下滑動即可切換不同的背景。

第3步 點擊左下角的「眼睛」可預覽套用效果。在上方則可切換預覽鎖定畫面或主畫面。

第4步 覺得 OK 的話就可以點擊右下角的按鈕將桌布儲存到相簿中。

第5步 接著到相簿找到該桌布後點擊分享按鈕再點擊「作為背景圖片」。

第6步 調整好桌布位置與大小後就可以選擇「設定」為鎖定畫面或主畫面囉！