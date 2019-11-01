超狂的填色遊戲「Kolor it」搖來晃去輕鬆填色好療癒！（iPhone, iPad）

著色本、填色遊戲雖說有舒壓的效果卻是很看人玩的有些人就是靜不下心坐著慢慢畫，

難道這些人就沒有玩填色遊戲的天份了嗎？

No！No！No！（搖手指）「Kolor it」聽到你內心的渴望了！要給你不用安安靜靜坐著也不用細心拿著色筆描繪就能輕鬆玩的填色遊戲！它的填色方式很簡單所有的顏料球都已經先放在畫板上只要用手指滑動搖晃畫板顏料球就會隨著不同角度滾動幫畫板填上色彩必須被完全填滿色彩才能過關唷！

在畫板上有時會出現鑽石讓顏料球碰到即可收集收集到足夠的數量時就可以用來隨機解鎖不同造型的顏料球除此之外在遇到 Gift Room 時也有機會獲得大量的鑽石或幸運得到一款造型顏料球偶爾也有 Mysterious Gift（神祕禮物）會出現但就必須看過廣告才能獲得。

關卡的畫板造型大部份都是簡單的圖形設計不過有時也能遇到一些特別的造型圖案像是應景的萬聖節南瓜、可愛的火箭、彩虹、熱氣球……等可為遊戲帶來更多的驚喜。玩法十分簡單玩起來也蠻有療癒效果的不需要像著色本那樣磨耐性也能輕鬆享受著色的樂趣哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Kolor it

Kolor it 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Zplay (Beijing) Info. Tech. Co.,Ltd.

Zplay (Beijing) Info. Tech. Co.,Ltd. 官方網站： http://zplay.com/

http://zplay.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Kolor it」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲就可以看到一塊畫板像畫面下方的小手一樣練習畫個無限大的圖示畫板就會跟著擺動上方的顏料球就會滾來滾去的在畫板上塗上顏色。

在右上角會顯示目前的完成度需達 100% 才能進入下一小關。畫板上除了顏料球外也會放上一些鑽石讓顏料球去觸碰到即可收集。

每個關卡可能會有 2~3 小關全過了才能正式進入下一關。

在關卡中偶爾也會出現一些特殊的圖案像是可愛的彩虹、熱氣球或是南瓜頭塗上顏色都會讓人眼睛為之一亮唷！

有時候會出現像左圖的「Mysterious Gift」神祕禮物這需要連網看廣告才能獲得。右圖則是「Gift Room」點擊藍色小球即可獲得數量不等的鑽石偶爾也能幸運解鎖新造型的顏料球。

當鑽石數量足夠時可在關卡畫面右下角點入「Skin」列表隨機解鎖新的造型顏料球也可以在這邊選用自己喜歡的造型唷！