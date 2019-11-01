YouCompress 線上影片壓縮、圖片/檔案減肥工具

大家用手機拍了影片後如果要透過 LINE、微信或其他通訊軟體傳給朋友或公司客戶、同事的話也許偶爾會遇到一個小問題，

那就是影片檔太大了某些通訊軟體會有檔案大小的限制、傳不過去。尤其現在手機上的相機越做越好、畫素越來越高拍下來的影片也超肥超大如果沒有特別做調整的話很容易遇到檔案太大、不方便分享的狀況。

有些手機在錄影完後可能有內建的影片編修功能來做些調整如果你的手機沒有這類功能或者想直接幫影片壓縮、減肥可以試試看 YouCompress 網站所提供的服務。

YouCompress 是一個全方位的線上壓縮工具可幫我們壓縮影片、音樂檔、圖片、各式文件、APK 檔等各種內容支援的檔案類型包含 MP3, WAV, GIF, JPG, JPEG, PNG, TIFF, PDF, DOC, XLS, PPT, ODT, ODS, ODG, APK, AVI, MOV, MP4.. 等影片檔最大可達 500 MB對一般使用需求來說應該都夠用了。

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可上傳的檔案類型與檔案大小限制：

使用方法：

第1步 開啟 YouCompress 網站按一下「Select file…」按鈕選取你要壓縮的影片檔再按「Upload File & Compress」上傳。



第2步 上傳完成後點一下「Download」就可以將壓縮完的檔案下載回來畫面中會顯示原本的大小與壓縮完的大小還有壓縮比率。

下載完記得點「Delete file from server」將你上傳的檔案刪除。