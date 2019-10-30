[限時免費] 免解鎖立即查！「TimeWidget」農曆、世界時鐘、倒數日、秒錶工具！（iPhone, iPad）

「TimeWidget」是一款只能在通知中心使用時間小工具提供農曆、世界時鐘、倒數日以及秒錶這四大功能因為放置在通知中心，

所以不用解鎖螢幕就能立即查看或使用非常方便唷！

農曆的部份未結合行事曆只有查詢的作用可切換顯示月曆或周曆。世界時鐘可設定多組需要的時區時間顯示格式可到秒數。倒數日的話可設定事件名稱、日期還有提醒功能設定完畢在通知中心就會顯示剩餘天數。最後的秒錶工具就相當單純囉！需要計時的時候只要切換到通知中心按下啟動鍵就能立即開始計時就算手機重啟計時也不會中斷。

功能都是小巧而實用雖然介面很簡約但每個功能都有提供外觀樣式的設定像是字體的大小或整體的配色皆可依喜好來做調整唷！有需要的朋友可趁限時免費下載使用看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： TimeWidget

TimeWidget 軟體語言： 日語, 簡體中文, 繁體中文, 英語

日語, 簡體中文, 繁體中文, 英語 開發人員： Ning Xia

Ning Xia 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「TimeWidget」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 下載安裝後開啟程式就會教使用者如何新增小工具到通知中心。按下「我知道了」就能看到設定畫面。

第2步 先到通知中心下方點入「編輯」可看到四個「TimeWidget」的小工具點擊「＋」將需要的小工具加入列表中即可。

第3步 回到通知中心就可以看到加入的小工具了。「日曆」的部份會顯示農曆點擊月份右側的按鈕可切換月或周曆點擊左右下角的按鈕則可切換上下個月。

第4步 「世界時鐘」與「倒數日」就會需要到主程式中建立。點擊「＋」程式就會自動開啟主程式的相關設定畫面。

第5步 點入「樣式」即可設定字體大小、時制、修改顏色……等樣式效果。

第6步 「倒數日」的部份也一樣在程式先完成事件的建立即可在通知中心查看。若需要「提醒」也要另外新增提醒時間。

第7步 「日曆」也有一些樣式設定可做修改有需要的朋友可自行查看使用。

第8步 最後「秒錶」的部份在通知中心點擊「啟動」鈕即可開始計時在主程式中則可切換顯示格式這部份就請依個人需求做調整即可。