「成語消消挑戰」爆量 5000 關，邊玩邊學數千句成語！（Android）

之前曾介紹過不少與成語相關的遊戲但大多是像填字謎或看圖猜字之類的設計而本次要介紹的「成語消消挑戰」玩法就比較不同，

在關卡中會將多句的成語堆疊在一起玩家需從中找出或直或橫排列的成語並按正確的順序選取才能將其消除。

遊戲共有 5000 個關卡詞庫裡包含數千句成語雖然這代表著某些成語可能會重覆出現但這樣的安排也能讓玩家有反覆學習的機會更加深印象。每句成語都有提供其釋義無論在遊戲當下或完成關卡時對於陌生的成語都能隨時查看進行了解哦！

關卡難度會逐步提高若真的卡關還可以使用過關時所累積的金幣來取得提示會直接點出其中一句成語讓玩家可以紓解卡關的問題。不需網路連線就能玩關卡中也沒有限時或是其它的壓力所以玩家可以在任何時間、任何地點想玩就玩、想停就停。想學習成語或是想找個知識性的遊戲來填補無聊的時光「成語消消挑戰」都是不錯的選擇唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 成語消消挑戰

成語消消挑戰 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Brainjoy Games

Brainjoy Games 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「成語消消挑戰」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

點擊「開始遊戲」即會利用第 1 關來進行教學每個關卡中都會有一些堆疊的文字方塊從中找出成語然後依正確的順序滑動選取即可消除。

將教學關的最後一個成語答出後再滑過「開始闖關」就可以正式開玩！

在關卡中已答出的成語可點擊下方的「成語解釋」查看釋義。

過關時可獲得金幣在這邊也可以一次查看所有關卡中的成語解釋。

關卡的難度會越來越提高如果真的卡關的話可用金幣在下方換需提示會用橘色標示出其中一句成語直接滑動選取即可消除囉！