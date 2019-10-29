想得分就要被吃掉！「Sticky Bodies」充滿超現實藝術的奇異墜落動作遊戲（iPhone, Android）

「Sticky Bodies」是一款非常超現實的遊戲有著吸睛的畫風、輕鬆活潑的配樂以及違反求生本能的玩法玩起來相當有趣，

如果已經玩膩了一般的遊戲推薦你可以來玩看看體驗截然不同刺激感！

遊戲以英國地圖為背景每個關卡都會帶著玩家走到英國各地真實景點當中但其實在挑戰遊戲時根本沒有心思看風景真是有些可惜了這樣的設計。每回合都會讓玩家控制一個從雲端向下墜落的人必須利用在墜落的過程中儘可能的與其他空中飛人相黏接接越長分數越高另外還可透過收集各種食物與錢幣來取得高分。

而這長長的人龍最終的目的地不是地面而是一個躺在地上巨人的大嘴之中在快要抵達前還會變成慢動作好讓玩家可以調整位置以便精準的掉入大嘴裡被一口氣吃光！關卡結束時就好像巨人剛在餐廳用完餐一般還會用收銀機結算費用這費用就是玩家最後的得分。

雖然空中出現的人或東西大多都可以連接或吃掉但也有一些需要避開的東西像是輪船、汽車……等不小心撞上的話可是會失分的唷！基本的玩法沒有太大的變化但關卡中都會陸續加入一些新的元素讓玩家一直保有新鮮感若突然想玩些另類點的遊戲不妨來挑戰看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Sticky Bodies

Sticky Bodies 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Q-Games Ltd

Q-Games Ltd 官方網站： http://www.q-games.com/en/

http://www.q-games.com/en/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 6.0 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊畫面即可進入關卡地圖。關卡以章節來區分在進入下一章節時必須使用在遊戲中獲得的錢幣來解鎖。

跟著小手的指示點擊一下放大地圖就能從第一關開始挑戰囉！

按下「進行遊戲」接著點擊一下小人就可以開始墜落！

左右滑動即可控制小人的位置看到其他人時就勇敢的撞上去吧！碰撞的同時就可以黏在一起慢慢接成長長的人龍。接越多分數越高。

看到食物時可以引導人龍過去觸碰收集也可以直接用手指點擊。最後快到地面時就要對準巨人的嘴讓人儘可能的全都進到大嘴中。

巨人吃飽後就會進入結帳的畫面最後得出的金額就是這回合的總得分依分數的高低給予星等。

不同的關卡會出現一些不同的元素有些可加分但有些就要注意閃避才不會失分哦！