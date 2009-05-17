「凍結窗格」是微軟Excel軟體中相當好用的功能，在OpenOffice軟體裡也有同樣的功能，凍結窗格功能可以幫我們將Excel文件中指定的欄或列設定在固定位置，當我們上下或左右捲動頁面時，被「凍結」的欄位標題或相關敘述都可以保持在原本的位置，不會因為捲動到其他位置而消失在螢幕範圍中，方便我們快速對照、瀏覽同一份文件前後端的相關訊息。

這應該也是很多人都知道的小技巧，這兩天在幫人家打些資料時剛好又用到，順便簡單紀錄一下，如果你偶而也會用到Excel來看資料的話，也可以試試看。

先看一下設定「凍結窗格」效果的DEMO影片：

一、Excel 2003的「凍結窗格」使用方法：

第1步 開啟Excel文件，在你要凍結的欄位的「下一個」窗格點一下。舉例來說，如果你要讓「列1」這一列的資料固定位置、不隨著捲動的話，請點選「列2」這個列裡的任何一個窗格，如「A2」或「B2」...等。

如果你要讓「欄A」這一欄的資料固定位置的話，請點選「B」這一欄中的任何一個窗格，如「B1」或「B2」…等。如果你要同時讓「列1」與「欄A」同時固定位置、不隨著捲動的話，請點選「B2」這個窗格。

第2步 選取好凍結的窗格後，請依序按下〔視窗〕→【凍結窗格】，接著你的資料表便可像上面影片那樣，不管怎麼捲動頁面中的資料「列1」與「欄A」都會固定不動。

第3步 如果你要讓A、B、C等欄中的資料固定位置、不捲動，請選取整個D欄，然後再按〔視窗〕→【凍結窗格】，這樣只有A、B、C三個欄位中的資料會固定位置不捲動，「列1」的資料則可隨著捲動。設定哪個窗格或欄位要被凍結可以依照自己的需求隨時設定、修改。

第4步 如果要取消凍結窗格的話，請依序按下〔視窗〕→【取消凍結窗格】即可。

二、Excel 2007的「凍結窗格」使用方法：

在Office 2007版軟體裡面的Excel的操作方法也是一樣，只是功能擺在不同位置而已。

第1步 用Excel 2007開啟文件後，先切換到〔檢視〕這個功能頁面，先點選你要凍結的窗格後，依序按下「凍結窗格」→「凍結窗格」即可。

第2步 如果要取消的話，一樣是按「凍結窗格」→「取消凍結窗格」。

三、OpenOffice Calc的「固定」使用方法：

在OpenOffice的Calc軟體中，「凍結窗格」功能稱為「固定」，同樣是放在「視窗」下拉選單中，一樣是先點選你要凍結的窗格，然後再按下〔視窗〕→【固定】即可。