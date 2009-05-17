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[Excel小技巧：凍結窗格] 讓欄位標題固定位置、不隨著捲動！

凍結窗格」是微軟Excel軟體中相當好用的功能，在OpenOffice軟體裡也有同樣的功能，凍結窗格功能可以幫我們將Excel文件中指定的欄或列設定在固定位置，當我們上下或左右捲動頁面時，被「凍結」的欄位標題或相關敘述都可以保持在原本的位置，不會因為捲動到其他位置而消失在螢幕範圍中，方便我們快速對照、瀏覽同一份文件前後端的相關訊息。

這應該也是很多人都知道的小技巧，這兩天在幫人家打些資料時剛好又用到，順便簡單紀錄一下，如果你偶而也會用到Excel來看資料的話，也可以試試看。

先看一下設定「凍結窗格」效果的DEMO影片：

 

 

一、Excel 2003的「凍結窗格」使用方法：

第1步  開啟Excel文件，在你要凍結的欄位的「下一個」窗格點一下。舉例來說，如果你要讓「列1」這一列的資料固定位置、不隨著捲動的話，請點選「列2」這個列裡的任何一個窗格，如「A2」或「B2」...等。

如果你要讓「欄A」這一欄的資料固定位置的話，請點選「B」這一欄中的任何一個窗格，如「B1」或「B2」…等。如果你要同時讓「列1」與「欄A」同時固定位置、不隨著捲動的話，請點選「B2」這個窗格。

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第2步  選取好凍結的窗格後，請依序按下〔視窗〕→【凍結窗格】，接著你的資料表便可像上面影片那樣，不管怎麼捲動頁面中的資料「列1」與「欄A」都會固定不動。

02

 

第3步  如果你要讓A、B、C等欄中的資料固定位置、不捲動，請選取整個D欄，然後再按〔視窗〕→【凍結窗格】，這樣只有A、B、C三個欄位中的資料會固定位置不捲動，「列1」的資料則可隨著捲動。設定哪個窗格或欄位要被凍結可以依照自己的需求隨時設定、修改。

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第4步  如果要取消凍結窗格的話，請依序按下〔視窗〕→【取消凍結窗格】即可。

04

 

 

二、Excel 2007的「凍結窗格」使用方法：

在Office 2007版軟體裡面的Excel的操作方法也是一樣，只是功能擺在不同位置而已。

第1步  用Excel 2007開啟文件後，先切換到〔檢視〕這個功能頁面，先點選你要凍結的窗格後，依序按下「凍結窗格」→「凍結窗格」即可。

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第2步  如果要取消的話，一樣是按「凍結窗格」→「取消凍結窗格」。

06

 

 

三、OpenOffice Calc的「固定」使用方法：

在OpenOffice的Calc軟體中，「凍結窗格」功能稱為「固定」，同樣是放在「視窗」下拉選單中，一樣是先點選你要凍結的窗格，然後再按下〔視窗〕→【固定】即可。

07

 

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較舊的留言
  1. WEI 說道：
    01-25, 2017 at 下午 4:45.30

    謝謝您!超實用

    回覆
  2. 小閔 說道：
    10-28, 2016 at 下午 12:02.51

    非常謝謝您的教學，很棒，受益良多

    回覆
  3. KK 說道：
    12-03, 2015 at 上午 9:26.39

    很實用~

    回覆
  4. Kira 說道：
    11-04, 2015 at 上午 11:13.50

    感謝:)!

    回覆
  5. 晴天 說道：
    09-25, 2015 at 下午 5:36.03

    非常感謝你啊!!!!!!

    回覆
  6. 斯斯 說道：
    09-24, 2014 at 下午 1:38.24

    超感謝!!!!

    回覆
  7. 丁兒 說道：
    06-10, 2014 at 上午 9:49.27

    謝謝您清楚的說明，解決了我的問題，感謝您分享~

    回覆
  8. 陳韋達 說道：
    04-10, 2014 at 下午 1:27.24

    謝謝你的教導！受益良多

    回覆
  9. 傑克 說道：
    02-14, 2014 at 上午 9:29.30

    謝謝您的詳細解說~很實用!!

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