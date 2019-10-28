[免費] EaseUS v13.0 超強檔案還原、資料救援軟體（EaseUS Data Recovery Wizard 繁體中文版）

2019/10/28 更新：軟體版本更新至 v13.0 最新版主要改進包括大幅提升 FAT 格式的還原品質、改進 Windows 10 4K 硬碟還原品質並針對 SSD 資料恢復最佳化（更新細節）。 本軟體支援 Windows 與 macOS 系統並提供繁體中文操作介面。

EaseUS Data Recovery Wizard 是一套相當實用的檔案救援、資料還原工具，

可協助我們在誤刪檔案時即時從硬碟、USB 隨身碟、SSD、記憶卡、數位相機或其他儲存裝置中盡可能的找回消失的檔案。

除了超簡單的操作介面外主打「3次點擊完成資料救援」支援快速掃描與深度掃描在還原前還可以先預覽檔案看是否確定是要的檔案才進行還原。可支援常見的文件、圖片、影片、音樂檔、PST, DBX, EMLX 郵件檔與其他像 ZIP, RAR, SIT, ISO, exe, html, SITX… 等各類型檔案皆可支援。

不過免費版還是有一些功能上的限制譬如說免費版可還原 2GB 以下的資料量（原本500MB分享後變2GB）專業版就沒有檔案大小的限制。另外免費版沒有技術支援、無法升級在系統當機、無法開機的情況下只有付費的專業版才能透過專屬工具進行後續處理。如果不確定資料救不救得回來可以先安裝免費版試試看萬一不夠用再買專業版來用。



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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： EaseUS

EaseUS 軟體版本： 13.0

13.0 軟體語言： 繁體中文、英文、日文、簡體中文… 版

繁體中文、英文、日文、簡體中文… 版 軟體性質： 免費軟體另有功能更完整的 Pro 與 Pro+WinPE 專業版

免費軟體另有功能更完整的 Pro 與 Pro+WinPE 專業版 檔案大小： 1.47 MB（網路安裝檔）

1.47 MB（網路安裝檔） 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10, Windows Server, macOS

Windows XP/Vista/7/8/10, Windows Server, macOS 官方網站： EaseUS

EaseUS 軟體下載： Download 下載

支援的檔案系統： FAT(FAT12,FAT16,FAT32)

exFAT

NTFS

NTFS5

ext2/ext3

HFS+

ReFS

使用方法：

第1步 安裝好、開啟 EaseUS Data Recovery Wizard 軟體視窗後點選你要搜尋的磁碟機、遺失的分割區或其他常用資料夾。



第2步 開始搜尋後會在畫面中看到一些原本已被刪除的檔案、資料夾與文件…等此時可以點上面的「篩選」按鈕依照不同檔案類型來過濾、找出你要的東西。

第3步 勾選後再按「恢復」按鈕即可將它還原到指定位置。