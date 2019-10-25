免安裝、無廣告！「Full Page Screen Capture」輸入網址即可保存網頁長截圖

想要保存網頁截圖有非常多的方式可以選擇最簡單的就是使用鍵盤上的 Print Screen但若想要將整個網頁都存成一張圖的話，

「Full Page Screen Capture」是一個只要輸入網址就能保存網頁長截圖的線上工具免安裝、無須註冊整個網頁相當簡潔而且沒有廣告干擾操作有夠簡單只要會複製、貼上網址基本上就沒問題。

不過這類型的線上服務還是有些使用上的限制雖然這網站沒有針對這方面多加說明但遇到網站結構設計較複雜的大多是沒辦法成功截圖的要登入帳號的就絕對無法支援文字型的網站成功率比較高有截圖需求的話可以嘗試看看囉！

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網站名稱： Full Page Screen Capture

Full Page Screen Capture 網站網址：https://fullpagescreencapture.com/

使用方法：

第1步 開啟網站後輸入或貼上網址再按下「Capture Now」。

第2步 等待數秒後就可以在下方看到截出的網頁畫面可向下拖曳瀏覽是否 OK接著將滑鼠移截圖上方再點擊「Click to Download」。

第3步 截圖會出現在新分頁中按滑鼠右鍵「另存圖檔」就能將截圖保存到電腦中囉！