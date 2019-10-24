Google Chrome 瀏覽器電腦、手機網頁互傳超簡單！

如果在電腦上看網頁看到一半要出門想將網頁傳到手機繼續看的話除了苦命的打開手機瀏覽器手動輸入網址外，

也可以用之前介紹的「 Zipl.ink 」來將網址變成 QR Code 用手機一掃就可以直接取得網址。不過若你電腦跟手機都是使用 Google Chrome 瀏覽器的話要共享網頁就更簡單了！

只要電腦與手機的 Google Chrome 瀏覽器皆登入同一組 Google 帳號就可以直接互相分享網頁資訊有時甚至不需要有傳送的動作直接在「記錄」或「最近開啟的分頁」列表中就能找到需要的網頁點開即可繼續瀏覽了。

若想要將某個網頁在「電腦」與「Android 手機」之間傳送的話有一個更直接的方式只要在電腦端的網頁上按滑鼠右鍵就能在選單中選擇要傳送的行動裝置；而手機端要傳到電腦時可透過「分享」來進行。但 iPhone 的話就無法用這個方式來傳送網頁只能用前述的方法來處理囉！

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看文字描述可能還有些模糊有興趣的話可繼續往下搭配圖文說明會更清楚。

電腦端登入與設定同步方法：

第1步 開啟電腦的 Google Chrome 瀏覽器點擊右上角的「頭像」再點擊「開啟同步處理功能」。

第2步 使用與手機相同的 Google 帳號進行登入。

第3步 接著會詢問是否要開啟同步處理功能按下「是我要啟用」就完成電腦端的設定了。

「電腦」直傳網頁到「Android 手機」：

第1步 在想要傳送的網頁上按滑鼠右鍵就可以看到＂傳送到「xxx」＂按下去就能傳送到手機囉！如果你有多支手機都登入同一個帳號這邊就會顯示多個選項。

第2步 按下傳送後在螢幕右下角就會跳出正在傳送的訊息。

第3步 手機端就會收到通知訊息點擊就能開啟網頁囉！

「Android 手機」直傳網頁到「電腦」：

第1步 在手機瀏覽器開啟網頁後點擊右上角的「選單」選擇「分享…」。

第2步 選擇「傳送至你的裝置」就可以在列表中選擇傳送到電腦。這邊雖然有列出「iPhone」但測試並無法成功傳送。

第3步 傳送後電腦端的螢幕右下角就會跳出接收訊息的通知點擊就能開啟網頁了。

免傳送的網頁分享方式：

第1步 在電腦瀏覽器點擊右上角的「選單」鈕再點開「記錄」就可以看到不同裝置最近開啟過的網頁。

第2步 Android 手機的話一樣點擊右上角的「選單」再點入「最近開啟的分頁」就能看到各裝置最近開啟過的網頁如果在這邊沒找到需要的網頁可再點入「顯示完整記錄」也許你需要的就在這邊哦！

第3步 iPhone 若也有使用 Google Chrome 瀏覽器也可以在右下角開啟選單點入「最近開啟的分頁」這邊同樣可以看到其它裝置的瀏覽記錄。