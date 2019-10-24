用價格幫你找出「當令蔬果生鮮」對時的最好吃！（iPhone, iPad）

經常聽到人家說某某水果或是蔬菜現在吃最＂對（ㄉㄧㄡˇ）時（ㄒㄧˊ）＂就是指當季、當令盛產的蔬果是最新鮮最好吃的，

價格也通常是相對便宜的但是我們到巿場或超巿只會看到目前的價格說實在的如果不是經常買菜的人大概就很難從價格來確定它是否是當季的。

因此就有像「當令蔬果生鮮」這樣的 App 出現它會幫使用者收集《農委會》提供的農產品交易行情、漁產品交易行情以及家禽交易行情等資料計算出全台近一週的平均批發價並會與近三年的資料做比較讓我們很容易就能判斷出這些蔬果生鮮的價格是否是當季相對便宜的。

程式可以查詢各品項的平均批發價與粗估零售價並可選擇要用公斤還是台斤計算價格便宜與否則直接以不同的顏色來區分方便易懂下回在上巿場採買前就先打開「當令蔬果生鮮」做一下功課吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 當令蔬果生鮮

當令蔬果生鮮 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： DoItWell.app

DoItWell.app 官方網站： https://doitwell.app/AgriInfo/

https://doitwell.app/AgriInfo/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「當令蔬果生鮮」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式預設顯示水果行情價格的部份可以看到有不同的顏色點擊下方的「i」就可了解每個顏色代表的意義。

在下方的「$」可切換查看粗估零售價也可以改變計價單位。「AA」可調整字體的大小。

點入品項還可以查看近七日的平均價格以及近三年來的月平均價格。點擊右上角的「愛心」則可將品項加入最愛這樣它就會被列在清單的最上方。

在列表點擊右上角的按鈕就可以切換查看不同的種類。