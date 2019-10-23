發 IG 時想來點文青風？讓「Captions.ai」瞄一眼照片，就能給你有深度、有意境的一段話（Android）

在 Instagram 分享照片時通常不會像在 Facebook 那樣寫很多的文字大多會來點文青的感覺，

想要用少少的文字就能表達出很深遠的意境但難免有時候感觸可能不夠深或是腦袋雄雄打結就會想不出要寫些什麼這時不妨打開「Captions.ai」讓聰明的人工智慧給你一點建議吧！

「Captions.ai」是一款只要瞄一眼照片就能提供各種類別有深度、有意境的一段話它會透過辨識分析判斷照片的內容景物給出適合搭配的句子其中也會包含一些名人名句雖然都是英文但大多淺顯易懂若有看不太懂的那就是看不太懂了（咦？）。

程式會將這些句子依不同分類分別列出你可以找出適合的分類再從中挑選喜歡的、符合心情的句子可直接複製使用也可以另外加上程式所建議的 Hashtags 再一起複製之後到 Instagram 就可以直接貼上使用囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Captions.ai

Captions.ai 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Canay Inc.

Canay Inc. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上版本

Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Captions.ai」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 立即拍一張照或由相簿選取照片接著程式會快速進行分析後即列出與照片景物相關的分類每個分類下都有多個句子可以參考使用。

第2步 找到喜歡的文字後可使用右側的按鈕複製文字或是將文字先貼於上方的窗格中可再加上程式提供的相關 Hashtags。

第3步 點擊窗格右下角的按鈕將所有內容一起複製之後就可以到 IG 直接點上使用囉！