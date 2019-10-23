The Pattern Library 可免費下載的無接縫背景圖庫

在設計網站、廣告 Banner 或是製作簡報時都可能會需要運用到背景圖讓整個設計或簡報看起來更加豐富有趣，

也能為作品創造出不同的氛圍。如果你正需要這類的背景圖素材可到「The Pattern Library」來逛逛。

它是一個專門提供背景圖片下載的網站而且所有的圖片都是無接縫的將多張相同的圖片上下左右拼在一起就能無限循環的擴大圖片尺寸這些圖片大多都是由設計者主動分享的若你本身也會設計這類的背景圖且願意分享給其他的使用者也可以透過 Email 的方式傳送給網站開發者。

在這篇文章撰寫當下共有近 50 張的背景圖可免費下載使用有童趣、極簡、插圖、幾何……等多種不同的風格而且質感都相當不錯直接點擊就能下載完全不需註冊登入非常的方便唷！

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網站名稱： The Pattern Library

The Pattern Library 網站網址：http://thepatternlibrary.com/

網站畫面：

開啟網站時會隨機出現其中一張背景圖可使用右側的上下箭頭切換其它的圖片或是點擊「九宮格」按鈕即可回到縮圖列表。

在列表中就可以總覽目前所有可下載的背景圖片點擊就能放大。

找到想要的背景時就可以將滑鼠移至左上角的「↓」。

再點擊「DOWNLOAD NOW」即可將圖片下載到電腦中。