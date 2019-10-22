在手機上也可以排骨牌！「Dominocity」超可愛但會不會排到懷疑人生啊？！（iPhone, Android）

不知道大家有沒有在現實生活中玩過骨牌遊戲必須把骨牌一個一個抓好距離排排站最後再一口氣推倒它們，

厲害一點的還能排出各種不同的圖形或是利用不同顏色的骨牌來排出有趣的圖畫。在推倒骨牌的那個瞬間會超爽的看它們倒的過程也很療癒但在排的時候超需要耐性的是一種很修身養性的休閒活動。

如果沒有那麼大的空間可以排骨牌也不想在事後收骨牌那就可以考慮在手機遊戲裡玩！「Dominocity」就是一款骨牌遊戲在遊戲中有多種不同的關卡地形玩家需排列骨牌直到按下終點的啟動開關骨牌才會開始倒下最終完全推倒即可過關。

不過每關都有一些得星星的條件例如完全推倒是最基本的可得一星如果可以在限制秒數內完成再得一星最後在限制秒數內完成且使用少於特定數量的骨牌就可以拿到最後一顆星而且能獲得更多的鑽石獎勵。每集滿 50 顆鑽石就可以隨機解鎖一款新的骨牌造型並可在後續的遊戲中選用唷！

遊戲共分為 6 個階段每個階段有六款不同的地形難度也會越來越提升需收集到足夠的星數才能解鎖下一階段所以在得星方面還是不能太得過且過也是需要努力一番的哦！有時候也會推出節慶關卡路線就會需要玩家自行規劃對平常比較沒在玩骨牌遊戲的玩家來說感覺難度頗高啊！有興趣的朋友可以來挑戰看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Dominocity

Dominocity 軟體語言： 英文

英文 開發人員： NoStopSign, Inc.

NoStopSign, Inc. 官方網站： https://www.nostopsign.net/

https://www.nostopsign.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.1 以上 / Android 4.0.3 以上版本

iOS 8.1 以上 / Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊下方的按鈕就可以進入關卡在開始前都可以先總覽關卡地形前面的幾個關卡都有提供路徑參考只要按著路徑指示走基本上都可以成功過關。在上方會顯示該關卡的得星條件開始挑戰前可以了解一下。

開始挑戰時骨牌的擺放位置會前後來回移動當你覺得位置差不多時點擊畫面任一處就可將骨牌排入。

一路排入骨牌最後在終點上放下最後一塊骨牌後就可以啟動推倒骨牌的開關。

成功推倒所有的骨牌就過關囉！接著會依在關卡中的表現來判斷可獲得的星數與鑽石數量。

接下來是會需要用到轉彎技巧的關卡在想要的位置放下骨牌後再左右滑動就能調整骨牌的角度排出會轉彎的骨牌路徑但如果轉的角度不夠就會像右圖這樣一路要往懸崖邊去了。可適時的點擊下方的「UNDO LAST DOMINO」退回上一步每關有 3 次退回的機會。

若得星條件沒有全部達成可再重新挑戰退回上一層的關卡列表就能知道哪些關卡還可以再努力一下了。

在主畫面點擊上方的「骨牌」可進入骨牌列表當「鑽石」數量存滿 50 顆時就可以點擊下方的「UNLOCK SKIN」隨機解鎖新的骨牌造型並可立即運用在遊戲關卡中。