「Cartoon Face Changer」專屬動漫迷的照片馬賽克工具（iPhone, Android）

上傳照片到網路上之前總是要先幫不小心入鏡的路人或是不想露臉的家人朋友把臉部馬賽克處理不在意美觀的話，

只要使用有筆刷功能的照片編輯器將臉部位置塗抹覆蓋即可想要有趣味一點的話就可以用一些表情符號貼圖來遮擋但若你本人是動漫迷的話「Cartoon Face Changer」絕對最合你的味啦！

它是一款以動漫角色頭像為主題的照片馬賽克工具提供近 20 種的動漫主題包含海賊王、火影忍者、七龍珠、名偵探柯南、精靈寶可夢、哆啦 A 夢……等其它十多種我不太認識的動漫作品（XD）。

每一個動漫主題都有多位主角頭像可以選用主要角色甚至還有提供多種不同表情、角度的頭像加入照片上後可以調整大小、角度若有需要的話也可以水平翻轉讓頭像可以與照片更加穩合。除了可以認真拿來當做馬賽克使用外也能將各種不同動漫主角全都放在同一張照片玩出不同的樂趣哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Cartoon Face Changer Pro-Anime

Cartoon Face Changer Pro-Anime 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Zakaria Alsheikh

Zakaria Alsheikh 官方網站： https://www.facebook.com/alsaeedahdeveloper

https://www.facebook.com/alsaeedahdeveloper 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 選擇拍照或是從相簿選取照片接著看要不要裁切照片。

第2步 照片的尺寸都是固定大小的如果不符合則會加入模糊效果的照片當做背景。點擊下方的動漫頭像就可以開啟選單加入想要的角色頭像。

第3步 加入頭像後就可以使用頭像角落的功能標籤來水平翻轉、縮放或旋轉。點擊下方的「T」則可加入文字有多種英文字體可以使用也能自由調色唷！

第4步 完成編輯後點擊下方的「儲存」按鈕即可存到相簿中。