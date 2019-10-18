Open Doodles 風格獨特的插圖庫，免費下載可商用！連 ai 原始檔也通通給你！

網路上有越來越多的免費素材可以下載但通常都只會給設計好的插圖檔或是照片圖庫很少見像「Open Doodles」這樣連 ai、sketch 原始檔也提供下載的，

主要的原因是來自網站設計者 Pablo Stanley 本身在學習設計這條路上的經歷讓他有了免費分享設計資源的念頭。

剛開始學習數位設計時他沒有學習的門路甚至也沒有錢可以購買正版的設計軟體還曾偷過科技雜誌中附的光碟片因為那些光碟片裡會有一些試用版的程式以及圖形設計的相關內容他就透過研究這些光碟的內容學習到很多技能。但某次失風被捕之後就沒有再做過這些事。

他回首過去知道那並不是正確的事但他明白自己為何會這麼做原因很簡單就是他渴望學習新的事物而且願意為了它而冒險。他希望一樣渴望學習設計的人可以更容易取得相關的資源所以才會有「Open Doodles」的出現囉！

在網站裡你可以下載單張的插圖也可以一次打包下載甚至還可以先改變配色後再打包下載只是他的設計風格很強烈辨識度很高就是了採 CC0 授權個人或商業用途皆可如果風格適用的話就可以考慮下載使用。

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網站名稱： Open Doodles

Open Doodles 網站網址：https://www.opendoodles.com/

網站畫面：

開啟網站後就能直接看到插圖列表將滑鼠移到圖片上方就會出現 SVG、PNG 的下載按鈕。點擊會開啟大圖再用滑鼠右鍵「另存圖檔」即可。若想要改變配色可點擊右上角的「Generator」。點擊「Download All」可開啟 Dropbox 頁面一次打包下載所有檔案。

點擊「Generator」會另開一個網頁在網頁左側有提供六種主題配色你也可以點擊「Create」自行調出墨水、重點色與背景色然後再按下「Download Pack」打包下載。

點擊「Download All」會開啟 Dropbox 下載頁裡頭有組圖、所有的插圖、原始檔、使用模版以及網頁範例可以下載點擊右上角的「下載」再選擇「直接下載」就能全部儲存到電腦中也可以只單純選擇下載需要的部份唷！