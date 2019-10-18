「習慣便利店」激勵式習慣養成器，集滿乖寶寶金幣就可以換想要的獎勵！（iPhone, iPad）

大家應該都聽過「養成一個習慣需要 22 天的時間」好像只要撐過了這個關鍵天數人生一切就圓滿了，

但要真的能持續不斷的堅持下去才是更重要的而要有這樣的動力就需要有強烈的誘因如果你真的很想要養成一個習慣就先幫自己找出這個誘因吧！然後就能使用像「習慣便利店」這樣的 App 來輔助記錄了。

「習慣便利店」是一個激勵式的習慣養成器可以幫助使用者管理各種想要養成的習慣或達成的目標透過打卡的記錄方式可獲得相對的「vCoin」獎勵累積足夠的金幣數量就能用來兌換獎勵清單中想要的各種獎勵。

這些獎勵內容也是由使用者自行建立它可以是一雙你很想要得到的球鞋或是一趟出國旅行雖然是用「vCoin」來兌換但當然啦！實際還是得自己存錢來完成這些獎勵程式只是提供一個用習慣養成來兌換獎勵的方法讓你可以透過可見的獎勵清單來激勵自己持續完成這些習慣。

在免費版本中習慣與獎勵清單各有 10 筆的限制每完成一個習慣可獲得的金幣數可自由設定另外也可以設定「里程碑獎勵」例如每次健身可獲得 1 枚金幣持續達 10 天就能額外獲得 5 枚的獎勵透過達成短期目標來幫助習慣的養成。每天打卡記錄看見數字的累積也會有相當的成就感哦！覺得習慣難以養成嗎？也許你可以來嘗試看看「習慣便利店」。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 習慣便利店

習慣便利店 軟體語言： 繁體中文, 簡體中文, 英文

繁體中文, 簡體中文, 英文 開發人員： Xiaogan Haitong Trading Co., Ltd.

Xiaogan Haitong Trading Co., Ltd. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「習慣便利店」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次進入會有一些重點功能特色的介紹。

程式有預載一些習慣與獎勵內容讓使用者體驗打卡的感覺點擊右上角的「＋」就能建立自己想要養成的習慣。每次完成習慣所獲得的 vCoin 數量可自由設定若希望短期達到某個程度可獲得額外的獎勵就可以在「里程碑」的部份做設定。

在習慣清單中點擊當日已完成的項目再按下「V」即可打卡記錄。

在「回報」這邊就可以看到因為完成習慣而獲得的 vCoin 數量。在下方還可以加入筆記拿來當日記寫也很不錯。點擊右上角展開選單還可以查看統計數據唷！

獎勵清單的部份也同樣可以點擊右上角的「＋」新增想要的獎勵自行衡量每個獎勵值得多少的 vCoin然後就努力的完成這些習慣來獲得吧！

當你的 vCoin 已經累積達一定數量時就可以來兌換想要的獎勵囉！但記得養成習慣的同時也要一邊存錢啊！