還在浪費生命嗎？也許「You Will Die in X Weeks」可以給你一點提醒！

「You Will Die in X Weeks」（你將在幾週後離世？）從網站名稱相信大家都知道它是拿來警世用的要我們能夠了解到生命有限必須把握珍貴的時光，

不過這個網站蠻特別的除了以「週」來做為主要的計算單位並利用不同的色塊代表已過去與未來的週數外在某些特定的週裡還添加了世界知名人物的事件里程碑例如比爾蓋茲在 31 歲時就成了億萬富翁；美國運動員 Michael Phelps 在 15 歲時打破了他的第一個世界紀錄；這樣的設計有引發使用者反思的作用讓人忍不住回想自己在相同歲數時又做了什麼？現在是不是仍一事無成依然在浪費生命呢？

在網站下方還有列出一些有趣的數字像是大多數人的工作年齡在 22 至 65 歲之間計算起來大約是 2,236 週；如果你每天睡眠 8 小時的話一生當中大概會睡掉超過 1,500 週；若每種技能需花費 50 週來學習那麼在工作生涯當中將可以學到 44 種新的技能；但大多數的人並不會這樣做想想看從踏入社會開始工作之後你有曾想過要去學習什麼而真正去做的嗎？

如果沒有現在就開始吧！

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網站名稱： You Will Die in X Weeks

You Will Die in X Weeks 網站網址：https://www.failflow.com/die

網站畫面：

開啟網站將自己的出生年月日設定好後按下「DONE」。

接著就可以在上方看到自己剩下的生命週數下方則會利用「紅格」代表已過去的週數「綠格」代表未來的週數而其中會穿插一些「黃格」則是有知名事件里程碑的週數點擊就能看到相關的內容。

網站整體是英文介面利用 Google 網頁翻譯後就比較容易了解內容啦～事件里程碑都是對應到這些知名人物達成成就的週數、年齡來做為標記的方便使用者對應自己的年齡（與思考成就）。

往下拉還可以看到網站開發者所列出的一些有趣數字（當然下圖還是用網頁翻譯的啦～）看一看也許可以獲得一些啟發哦！