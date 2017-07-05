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[下載] 最新 Mozilla Firefox v54.0.1 繁體中文版+64位元版！

2017/7/5  更新：Firefox 軟體版本更新至 v54.0.1 最新版，支援 Electrolysis 多處理程序(multiple processes)架構，瀏覽網頁的速度更快、更穩定！記憶體的使用也相對較少，用起來應該會很有感。版本更新細節：按這裡

Mozilla Firefox 是相當多人愛用的網路瀏覽器，在 Google Chrome 還沒推出之前，Firefox 更是多數 Geek 在上網、看網頁時的唯一選擇。相對於先前緩慢且技術老舊的微軟 Internet Explorer 來說，Firefox 不但在瀏覽、展示網頁的速度相當快，自由開放的平台再加上多到用不完的擴充套件與各式工具，讓對於網路應用與新技術有更多期待與需求的人來說更是愛不釋手。

儘管後來 Google Chrome 以更強的姿態推出之後拉走了不少人的目光，不過近年來 Mozilla Firefox 還是努力不懈地繼續往前衝刺，不但更新頻率更快、新技術新標準的引進與適用更加積極，連版本編號跳躍的速度也讓人眼睛為之一亮。

如果你一直覺得用 IE 開網頁很慢，瀏覽器首頁總是被綁架、網址列下方總是一堆不知名的工具列、永遠都會莫名其妙跳出一堆關不完的廣告視窗，趕快改用 Mozilla Firefox 瀏覽器吧！你會發現這世界其實是很美好的，不要再浪費時間在爛東西上了。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Mozilla Firefox 網路瀏覽器
  • 軟體版本：54.0.1 (支援32/64位元)
  • 軟體語言：中文版
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：44.7 MB
  • 系統支援：Windows XP/7/8/Win 10/Linux/Mac OS
  • 官方網站：按這裡 (releasenotes)
  • 軟體下載：按這裡

 

Mozilla Firefox 從 13.0 版開始預設首頁「about:home」下方提供了：下載、書籤、歷史紀錄、附加元件、Sync 與設定…等快速啟動按鈕，要執行什麼功能的話，可以在開啟預設首頁時直接從下面的按鈕按進去就可以了。

Firefox-29-000

 

Firefox 29.0 將功能表變得更大、更視覺化，方便我們快速開啟、執行某些常用功能。而選單中的這些圖示都可以由使用者自行調整位置、設定要顯示哪些功能與圖示，比起上一代的選單操作方式更加好用了許多！

Firefox-29-001

 

 

點一下功能選單最下方的「自訂」即可開啟「自訂 Firefox」設定頁面，我們可以在「其他工具與功能」清單中找到可以用的各種按鈕、工具或擴充功能…等圖示，只要把圖示拉到右邊的選單或網址列右邊的欄位，即可將這些圖示顯示在你要的位置。如果選單中的某些按鈕你很少用到，可以可以把它從選單拉到左邊空白處。

Firefox-29-005

 

左下角的按鈕可以設定是否顯示標題列（視窗最上方的那一行字）、是否顯示功能選單與書籤工具列。

Firefox-29-006

 

書籤選單，另外一樣也保留了書籤工具列，必須由使用者手動開啟。

Firefox-29-002

 

附加元件管理員，我們可以在這裡管理已經安裝的擴充套件、布景主題、外掛程式…等各項元件，並搜尋、安裝你要用的各種外掛與擴充功能。

Firefox-29-003  

 

下載清單管理界面。

Firefox-29-004

 

Sync 功能可以在多台電腦中同步儲存&更新書籤、帳號密碼、已開啟的分頁、歷史記錄、附加元件、偏好設定…等多個項目，只要免費註冊一個 Sync 帳號並登入即可。

Firefox-29-007

 

管理 Sync 同步功能。

Firefox-29-009

 

 

 

 

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  1. 茉晴 說道：
    08-17, 2015 at 下午 6:19.03

    更新完之後115網頁無法登入了T^T

    回覆
  2. minsheng 說道：
    04-13, 2015 at 下午 4:57.29

    哈哈哈哈哈哈XD

    回覆
  3. nana 說道：
    01-31, 2015 at 上午 8:10.48

    火狐已有36了！不來恩大大幾時才會出文？

    回覆
  4. DODO 說道：
    01-15, 2015 at 下午 2:40.53

    我也是火狐的鐵粉~

    回覆
  5. 流川東 說道：
    11-11, 2014 at 下午 12:55.51

    更新之後，Google搜尋引擎掛了 ! 點解 ? 點算 ?

    回覆
  6. William 說道：
    10-21, 2014 at 下午 12:54.17

    一直以來都是FireFox的鐵粉
    獨獨對這個v33真是失望到了一個極限
    sec error invalid key 的問題困擾了我快10天，還不見解決的方案出來

    回覆
  7. 說道：
    06-06, 2014 at 上午 12:47.46

    我該怎麼把分頁列像以前一樣，放在網址列下方？
    請問29版現在能改嗎
    官網教學已不能用
    在 位址列，輸入 about:config 然後按下 Enter。

    回覆
  8. Porce 說道：
    04-29, 2014 at 下午 2:16.00

    新界面下，有什麼辦法可以保留狀態欄呢

    回覆
  9. 鍾秉宏 說道：
    03-05, 2014 at 下午 7:21.00

    甚麼叫相”對於先前緩慢且技術老舊的微軟 Internet Explorer”，IE實測指數都比Firefox高，你這句話請改進!

    還有”如果你一直覺得用 IE 開網頁很慢，瀏覽器首頁總是被綁架、網址列下方總是一堆不知名的工具列、永遠都會莫名其妙跳出一堆關不完的廣告視窗”
    這到底有沒有觀念，IE的安全性比Firefox高，請多加改進
    還有Google Chrome慢死了，比IE還慢，我家自己實驗都知道了~
    我的速度排行:IE<Firefox<Google Chrome

    回覆
    • icypyh 說道：
      03-08, 2014 at 下午 11:03.00

      瀏覽器各有優劣，但希望這位先生回覆時語氣可以不要這麼激烈，謝謝。

      回覆
    • Peter Yeh 說道：
      03-08, 2014 at 下午 11:21.00

      icypyh補充:
      免得讓眾人以為你真的是微軟的寫手

      回覆
    • angelfantasy 說道：
      03-30, 2014 at 下午 8:32.38

      以現在IE11來講就是，因為IE11變得好用了！真的！相較於舊版它真的變順、快且安全的瀏覽器，還有Google Chrome慢？是的，它越來越慢了，因為附加元件太多且開機後就背景執行了( 因為要加快附加元建載入的速度 )所以阿開機後RAM就佔掉快1G了！( 還沒開起就有感覺了！ )，相較之下如果在MAC OS X最新版上執行Google Chrome其實還比內建Safari還快比較不占資源，雖然Safari已經快到嚇人了！但是有內建Adobe Flash Play的Google Chrome相對的還是好用喔！

      不過就是很奇怪，為何這些瀏覽器在OS X平台最新版上執行都很快，可是在微軟平台上執行就很 ……

      回覆
    • 理性 說道：
      04-29, 2014 at 下午 2:32.03

      可是 IE 最近被爆出，有安全性上的考慮耶

      回覆
    • Dave 說道：
      04-29, 2014 at 下午 2:50.07

      即使到了IE11，我還是覺得開網頁的速度Chrome比IE快啊。

      相較於舊版本的IE，IE11確實大幅改進了不少，但是開網頁載入完成前的停頓還是比Chrome明顯不少。Chrome確實是個吃記憶體的怪獸，在不同設備上使用可能會有不同結果。

      回覆
    • IE寫手少在那裝中立 說道：
      04-29, 2014 at 下午 4:46.02

      光附加元件就打死IE了 IE還在死撐什麼?

      IE安全?!
      真是上世紀的笑話，講到都笑不出來了。

      回覆
    • 可是 說道：
      04-29, 2014 at 下午 8:02.47

      可是你的速度排行
      最大的是googleㄟ…..

      回覆
    • 說道：
      04-29, 2014 at 下午 9:57.42

      你的大於小於好像..

      恩不重要 請丟證據出來甚麼叫做實測IE都比較高?

      IE安全性高? 證據謝謝

      你家實驗就知道了? 那一定有證據阿 拿出來阿

      所有人在用都感覺得到IE明顯比較慢

      你這樣講我真的第一次聽過

      請丟證據出來 謝謝

      回覆
    • 小問 說道：
      05-01, 2014 at 上午 10:27.19

      好安全哦~
      「IE 瀏覽器出現嚴重安全漏洞，暫時請先使用其它瀏覽器，等待修補更新」
      http://steachs.com/archives/3698

      回覆
    • 訪客 說道：
      11-13, 2014 at 下午 8:19.14

      IE<Firefox<Google Chrome 這行的意思是Google Chrome比火狐快 火狐比ＩＥ快 你數學符號沒學好 要不要考慮重唸數學？

      回覆
    • 古奈爾 說道：
      07-14, 2017 at 上午 9:17.48

      IE好、IE棒、IE呱呱叫，
      最容易被綁架的IE瀏覽器，
      竟然有人支持成這樣，
      我真是瞎了狗眼，
      一個IE被遊戲公司綁架後，
      每次使用IE瀏覽網頁，
      關閉IE就會再次跳出IE瀏覽器，
      有時關個3~4次還是反覆跳出來，
      要用工作管理員，
      把IE結束處理程序才行，
      否則一直跳到會讓你抓狂不說，
      就算關閉IE瀏覽器，
      他還是會存在在工作管理員裡面，
      就表示還開在後台你看不見而已，
      當你關機按鈕按下去，
      電腦在準備關機前，
      就會亮出還開著的IE瀏覽器的網頁，
      我看過1X個網頁還在那邊根本無法點到，
      因為他不存在桌面上，
      關機前才會顯示出來，
      請問IE多好?

      再來IE速度較快?
      你網路是多好我是不知道，
      我從網路256KB→512KB→1M→2M，
      慢慢由中華幫我免費升上去，
      我上網路那麼久了，
      Firefox才叫快好嗎!!
      其次Google→Opera→IE，
      你有試過開100~400以上的分頁弄過測試嗎?
      Firefox13.0版穩定，
      無論紛頁每個都顯示出來，
      還很難程序出錯要重開頁面，
      新版到是爛的可以，
      多開處理程序點出10個以上，
      顯示網頁就會黑格，
      字體或畫面亂跑地方，
      就要用工作管理員結束記憶體較高的Firefox，
      才能再次重啟頁面。

      Google算很慢，
      因為開那麼多分頁，
      當他開起來後，
      每個分頁都會自己全部讀取網站，
      不像Firefox你點其他分頁，
      才會開始讀取網站那樣，
      開多了就會出現頁面延遲，
      一直跑不出網站來，
      新版就是這樣子，
      舊版倒是不會延遲到出不來畫面。

      Opera無法開太多分頁，
      只要開多了，
      就會延遲嚴重，
      甚至還會當掉問題，
      但10個左右的分頁還是OK的。

      IE開太多分頁就會當掉不動，
      網站也會開始出現問題，
      畫面亂跑、字體亂跑，
      就算重整一樣，
      搞得每次都要整個關閉再開，
      爛到我根本很少再用，
      連看個影片都比其他瀏覽器還差，
      youtube開多了影片分頁，
      右邊連結影片就會消失，
      連在左邊影片下方留言也會出錯，
      更不用說還會只剩下左邊影片，
      其他地方都會變成空白的方式，
      我實在搞不懂IE是多誇張。

      麻煩你要比先用低網速去比吧，
      用高網速100M我也用過，
      但是IE真那麼好嗎?
      他有擋廣告元件?
      你只是沒用過Google擋廣告附加元件吧，
      看youtube影片不會出現任何廣告，
      其他頁面也不會跳出廣告網頁，
      完完全全強制關閉任何無聊的廣告，
      你真的用過嗎?

      Firefox就算跳廣告，
      也會很快顯示很快能關掉，
      但是你一定沒遇過IE瀏覽器跳出廣告時，
      整個停住當掉不能點，
      甚至連滑鼠都定住不能點的狀況，
      你有遇過嗎?
      我完全不相信你真的明白這些問題，
      我遇過這些問題，
      不代表IE真的強好嗎!!!

      回覆
  10. Ming 說道：
    12-08, 2013 at 上午 6:53.57

    MozTW主機被入侵，如在2013年11月下旬至2013年12月07有到moztw.org 下載Firefox Windows請至http://forum.moztw.org/viewtopic.php?f=7&t=40687 下載bat檔執行。

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