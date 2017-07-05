2017/7/5 更新：Firefox 軟體版本更新至 v54.0.1 最新版，支援 Electrolysis 多處理程序(multiple processes)架構，瀏覽網頁的速度更快、更穩定！記憶體的使用也相對較少，用起來應該會很有感。版本更新細節：按這裡。
Mozilla Firefox 是相當多人愛用的網路瀏覽器，在 Google Chrome 還沒推出之前，Firefox 更是多數 Geek 在上網、看網頁時的唯一選擇。相對於先前緩慢且技術老舊的微軟 Internet Explorer 來說，Firefox 不但在瀏覽、展示網頁的速度相當快，自由開放的平台再加上多到用不完的擴充套件與各式工具，讓對於網路應用與新技術有更多期待與需求的人來說更是愛不釋手。
儘管後來 Google Chrome 以更強的姿態推出之後拉走了不少人的目光，不過近年來 Mozilla Firefox 還是努力不懈地繼續往前衝刺，不但更新頻率更快、新技術新標準的引進與適用更加積極，連版本編號跳躍的速度也讓人眼睛為之一亮。
如果你一直覺得用 IE 開網頁很慢，瀏覽器首頁總是被綁架、網址列下方總是一堆不知名的工具列、永遠都會莫名其妙跳出一堆關不完的廣告視窗，趕快改用 Mozilla Firefox 瀏覽器吧！你會發現這世界其實是很美好的，不要再浪費時間在爛東西上了。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Mozilla Firefox 網路瀏覽器
- 軟體版本：54.0.1 (支援32/64位元)
- 軟體語言：中文版
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：44.7 MB
- 系統支援：Windows XP/7/8/Win 10/Linux/Mac OS
- 官方網站：按這裡 (releasenotes)
- 軟體下載：按這裡
Mozilla Firefox 從 13.0 版開始預設首頁「about:home」下方提供了：下載、書籤、歷史紀錄、附加元件、Sync 與設定…等快速啟動按鈕，要執行什麼功能的話，可以在開啟預設首頁時直接從下面的按鈕按進去就可以了。
Firefox 29.0 將功能表變得更大、更視覺化，方便我們快速開啟、執行某些常用功能。而選單中的這些圖示都可以由使用者自行調整位置、設定要顯示哪些功能與圖示，比起上一代的選單操作方式更加好用了許多！
點一下功能選單最下方的「自訂」即可開啟「自訂 Firefox」設定頁面，我們可以在「其他工具與功能」清單中找到可以用的各種按鈕、工具或擴充功能…等圖示，只要把圖示拉到右邊的選單或網址列右邊的欄位，即可將這些圖示顯示在你要的位置。如果選單中的某些按鈕你很少用到，可以可以把它從選單拉到左邊空白處。
左下角的按鈕可以設定是否顯示標題列（視窗最上方的那一行字）、是否顯示功能選單與書籤工具列。
書籤選單，另外一樣也保留了書籤工具列，必須由使用者手動開啟。
附加元件管理員，我們可以在這裡管理已經安裝的擴充套件、布景主題、外掛程式…等各項元件，並搜尋、安裝你要用的各種外掛與擴充功能。
下載清單管理界面。
Sync 功能可以在多台電腦中同步儲存&更新書籤、帳號密碼、已開啟的分頁、歷史記錄、附加元件、偏好設定…等多個項目，只要免費註冊一個 Sync 帳號並登入即可。
管理 Sync 同步功能。
更新完之後115網頁無法登入了T^T
哈哈哈哈哈哈XD
火狐已有36了！不來恩大大幾時才會出文？
我也是火狐的鐵粉~
更新之後，Google搜尋引擎掛了 ! 點解 ? 點算 ?
一直以來都是FireFox的鐵粉
獨獨對這個v33真是失望到了一個極限
sec error invalid key 的問題困擾了我快10天，還不見解決的方案出來
我該怎麼把分頁列像以前一樣，放在網址列下方？
請問29版現在能改嗎
官網教學已不能用
在 位址列，輸入 about:config 然後按下 Enter。
新界面下，有什麼辦法可以保留狀態欄呢
甚麼叫相”對於先前緩慢且技術老舊的微軟 Internet Explorer”，IE實測指數都比Firefox高，你這句話請改進!
還有”如果你一直覺得用 IE 開網頁很慢，瀏覽器首頁總是被綁架、網址列下方總是一堆不知名的工具列、永遠都會莫名其妙跳出一堆關不完的廣告視窗”
這到底有沒有觀念，IE的安全性比Firefox高，請多加改進
還有Google Chrome慢死了，比IE還慢，我家自己實驗都知道了~
我的速度排行:IE<Firefox<Google Chrome
瀏覽器各有優劣，但希望這位先生回覆時語氣可以不要這麼激烈，謝謝。
icypyh補充:
免得讓眾人以為你真的是微軟的寫手
以現在IE11來講就是，因為IE11變得好用了！真的！相較於舊版它真的變順、快且安全的瀏覽器，還有Google Chrome慢？是的，它越來越慢了，因為附加元件太多且開機後就背景執行了( 因為要加快附加元建載入的速度 )所以阿開機後RAM就佔掉快1G了！( 還沒開起就有感覺了！ )，相較之下如果在MAC OS X最新版上執行Google Chrome其實還比內建Safari還快比較不占資源，雖然Safari已經快到嚇人了！但是有內建Adobe Flash Play的Google Chrome相對的還是好用喔！
不過就是很奇怪，為何這些瀏覽器在OS X平台最新版上執行都很快，可是在微軟平台上執行就很 ……
可是 IE 最近被爆出，有安全性上的考慮耶
即使到了IE11，我還是覺得開網頁的速度Chrome比IE快啊。
相較於舊版本的IE，IE11確實大幅改進了不少，但是開網頁載入完成前的停頓還是比Chrome明顯不少。Chrome確實是個吃記憶體的怪獸，在不同設備上使用可能會有不同結果。
光附加元件就打死IE了 IE還在死撐什麼?
IE安全?!
真是上世紀的笑話，講到都笑不出來了。
可是你的速度排行
最大的是googleㄟ…..
high five!!
你的大於小於好像..
恩不重要 請丟證據出來甚麼叫做實測IE都比較高?
IE安全性高? 證據謝謝
你家實驗就知道了? 那一定有證據阿 拿出來阿
所有人在用都感覺得到IE明顯比較慢
你這樣講我真的第一次聽過
請丟證據出來 謝謝
好安全哦~
「IE 瀏覽器出現嚴重安全漏洞，暫時請先使用其它瀏覽器，等待修補更新」
http://steachs.com/archives/3698
IE<Firefox<Google Chrome 這行的意思是Google Chrome比火狐快 火狐比ＩＥ快 你數學符號沒學好 要不要考慮重唸數學？
IE好、IE棒、IE呱呱叫，
最容易被綁架的IE瀏覽器，
竟然有人支持成這樣，
我真是瞎了狗眼，
一個IE被遊戲公司綁架後，
每次使用IE瀏覽網頁，
關閉IE就會再次跳出IE瀏覽器，
有時關個3~4次還是反覆跳出來，
要用工作管理員，
把IE結束處理程序才行，
否則一直跳到會讓你抓狂不說，
就算關閉IE瀏覽器，
他還是會存在在工作管理員裡面，
就表示還開在後台你看不見而已，
當你關機按鈕按下去，
電腦在準備關機前，
就會亮出還開著的IE瀏覽器的網頁，
我看過1X個網頁還在那邊根本無法點到，
因為他不存在桌面上，
關機前才會顯示出來，
請問IE多好?
再來IE速度較快?
你網路是多好我是不知道，
我從網路256KB→512KB→1M→2M，
慢慢由中華幫我免費升上去，
我上網路那麼久了，
Firefox才叫快好嗎!!
其次Google→Opera→IE，
你有試過開100~400以上的分頁弄過測試嗎?
Firefox13.0版穩定，
無論紛頁每個都顯示出來，
還很難程序出錯要重開頁面，
新版到是爛的可以，
多開處理程序點出10個以上，
顯示網頁就會黑格，
字體或畫面亂跑地方，
就要用工作管理員結束記憶體較高的Firefox，
才能再次重啟頁面。
Google算很慢，
因為開那麼多分頁，
當他開起來後，
每個分頁都會自己全部讀取網站，
不像Firefox你點其他分頁，
才會開始讀取網站那樣，
開多了就會出現頁面延遲，
一直跑不出網站來，
新版就是這樣子，
舊版倒是不會延遲到出不來畫面。
Opera無法開太多分頁，
只要開多了，
就會延遲嚴重，
甚至還會當掉問題，
但10個左右的分頁還是OK的。
IE開太多分頁就會當掉不動，
網站也會開始出現問題，
畫面亂跑、字體亂跑，
就算重整一樣，
搞得每次都要整個關閉再開，
爛到我根本很少再用，
連看個影片都比其他瀏覽器還差，
youtube開多了影片分頁，
右邊連結影片就會消失，
連在左邊影片下方留言也會出錯，
更不用說還會只剩下左邊影片，
其他地方都會變成空白的方式，
我實在搞不懂IE是多誇張。
麻煩你要比先用低網速去比吧，
用高網速100M我也用過，
但是IE真那麼好嗎?
他有擋廣告元件?
你只是沒用過Google擋廣告附加元件吧，
看youtube影片不會出現任何廣告，
其他頁面也不會跳出廣告網頁，
完完全全強制關閉任何無聊的廣告，
你真的用過嗎?
Firefox就算跳廣告，
也會很快顯示很快能關掉，
但是你一定沒遇過IE瀏覽器跳出廣告時，
整個停住當掉不能點，
甚至連滑鼠都定住不能點的狀況，
你有遇過嗎?
我完全不相信你真的明白這些問題，
我遇過這些問題，
不代表IE真的強好嗎!!!
MozTW主機被入侵，如在2013年11月下旬至2013年12月07有到moztw.org 下載Firefox Windows請至http://forum.moztw.org/viewtopic.php?f=7&t=40687 下載bat檔執行。