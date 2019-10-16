韓星的髮型適合我嗎？快用「Hairfit」韓流髮型模擬器試試看（Android）

很多人在改變造型時都會去參考一些偶像明星的裝扮尤其受韓流的影響，

除了在穿搭上走韓風外髮型的部份也有越來越多人喜歡韓國明星帶起的流行但同樣的髮型放在不同的人身上就會有不同的效果像是很常聽到的空氣瀏海有的人剪起來很好看但有的人弄不好就像禿頭若你真的很嚮往韓流髮型可以先來「Hairfit」感受一下。

「Hairfit」是一款 K-pop 明星的髮型模擬器你只要拍一張正面無瀏海的照片程式就會用臉部辨識技術讓你的臉在程式中動起來！但動起來不是重點重點是可以套用各種韓國明星的髮型無論你是男生還是女生想要長髮、中長髮還是短髮要捲還是要直在程式中都能找到想要嘗試的髮型。

選擇髮型後即會自動套用在你的頭上而且幾乎完美吻合如果覺得有些需要調整的部份也可以再透過編輯功能手動來處理。程式還有提供四宮格的髮型組圖可以將原本的髮型與其它三種韓流髮型擺在一起做成比較圖讓你更容易找出最適合自己的髮型唷！但畢竟髮型的完成度還是與髮質 還有顏值 有關就參考參考囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Hairfit

Hairfit 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Virtualive

Virtualive 官方網站： https://global.hairfit.net/

https://global.hairfit.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Hairfit」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可以看到許多最近流行的韓劇角色造型或是熱門的團體點入再點擊「try it!」就可以嘗試看看這個指定髮型。或是直接點擊下方的「相機」先幫自己拍一張正面無瀏海的照片。

第2步 可使用相機立即拍照也可以從相簿中選取照片。再調整要使用的照片範圍後按下「V」。

第3步 經過臉部辨識後原本靜態的照片變得會眨眼而且還挺自然的哦！在下方就可以選擇想要嘗試的髮型了有長髮、中長髮、短髮以及男生髮型四種類別。選擇後就能看到髮型套用後的效果。

第4步 點擊右下角的「dyeing」可更換不同的髮色。

第5步 如果覺得髮型尺寸或位置有點不太合或是想調整臉部的辨識範圍可點擊左下角的「edit」就能手動縮放尺寸或移動頭髮的位置也可以調整臉部的節點位置。

第6步 若想要比較多個不同髮型的感覺可點擊照片右下角的「田」就可以製作四宮格的髮型比較圖。點擊「＋」即可新增其它兩種髮型。

第7步 點擊「Save photo」就可以將比較圖保存下來但有點掉漆的是照片顯示的並不完全也無法調整蠻可惜的。