放縱的吃吃又喝喝，小腹都溢出一圈肉了？快來「木板鍛煉」30 天！（iPhone, iPad）

對於想要減胖、減重的人來說控制吃什麼、吃多少真的比做什麼運動還要重要例如你知道吃一包中薯，

就差不多得要跑步 6 公里才能將它消耗掉嗎？如果平時可以這樣催眠自己也許就可以克制少吃點不該吃的東西。

可是遇到連假或週休二日總是會放縱的吃吃喝喝沒有隨性的享樂又怎麼能叫做放假呢？但這開心的結果就是得面對卡路里在身上留下的記號來！低頭看看小腹是不是都要溢出一圈肉了呢？既然已經吃下去了就面對現實的運動吧！

要做什麼運動都好如果想做點在家也能做的就來「木板鍛煉」訓練一下核心肌群讓藏在肚子裡的八塊肌有機會露露臉。其提供 30 天的運動計劃共包含 20 個不同樣式的平板支撐動作每天會循序漸近的增加難度你也可以建立自己想要的動作組合程式還會幫你記錄有運動的日子唷！

每個動作都有設定秒數在運動時會有人聲協助提醒更換動作與休息不過有些屬於進階的動作建議核心力量還不夠的朋友可以先用基本的動作來替換才能避免不必要的傷害哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 木板鍛煉

木板鍛煉 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Roman Sevastyanov

Roman Sevastyanov 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「木板鍛煉」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式就可以看到 30 天的運動計劃點入就可以準備開始訓練囉！因為是翻譯的關係有些動作名稱翻的不是很好但大家可以透過人像示範了解動作該怎麼做。左下角會顯示今日的訓練包含幾個動作按下右下角的按鈕就可以開始進行。

人像示範圖下方的紅色數字就是這個動作要執行的秒數做完後數字會變成綠色的代表是休息秒數上方的人像示範圖則會預告下一個動作是什麼。

如果想知道今天的動作有哪些可以點擊右上角的「信息」查看所有動作以及每個動作要執行的秒數。

做完所有指定動作就完成了今日的訓練。在「月」裡就能透過日曆的方式查看自己當月的運動記錄囉！

如果想要建立自己的動作組合可到「自定義級別」點擊右上角的「＋」來新增動作與設定秒數。

設定完成幫這個運動組合取個名字就能保存設定之後點入就能直接使用囉！