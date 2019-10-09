超特別的「AI 頭像圖庫」100,000 個不存在的人臉免費下載！

還記得之前介紹過的「thispersondoesnotexist.com」這個網站嗎？只要打開它AI 就會自動生成一張人臉圖片給你看似完美但都是不存在這個世界上的虛擬臉孔，

由於網站並沒有對使用授權方面多加說明我們也只能當做趣味看看而已。

不過若你有頭像素材的使用需求除了可以到一些免費圖庫中尋找適合的圖片來使用外也可以到「100,000 AI-Generated Faces」這個 AI 頭像圖庫來找找它與前面提到的那個網站一樣所有的頭像皆由 AI 人工智慧合成而出絕對都是不存在的人類所以也不會有肖像權之類的問題產生。

這些頭像都開放免費下載但目前僅限用於非商業用途且需標示來源網站連結可以運用在簡報、社群大頭貼、教材、程式用戶介面設計……等項目上更詳細的使用規範可以到網站的使用條款中了解。

這 100,000 個頭像目前都已上傳到 Google Drive 上可以直接在雲端硬碟上單張下載或是分批打包成壓縮檔下載回來使用每張頭像都是 1024×1024 的 JPG 圖檔大多都是很完美的面孔但因為是透過 AI 合成也難免還是會有些突槌異常的地方大家就自行略過吧！

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網站畫面：

開啟網站後直接點擊「Browse on Google Drive」就可以連結開啟雲端硬碟。

 

所有的頭像分為 11 個資料夾點開就能預覽頭像的模樣。

 

點擊頭像可瀏覽大圖在右上角的「下載」按鈕就可以儲存單張頭像。

 

若想要一次下載整個資料夾的頭像則可在資料夾上按滑鼠右鍵再選擇「下載」。待檔案壓縮後就能下載到電腦中囉！

 

最後更新：10-09, 2019 下午 3:23

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