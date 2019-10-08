Colorables 風格超可愛的著色本免費下載！大人小孩都喜歡

著色是一項很療癒舒壓的活動當然前提是如果你坐得住的話就能在一個完全屬於自己的時間裡，

恣意的玩弄色彩不需在乎他人的眼光也能將大腦裡煩人的事情暫時拋到外太空去。

雖然在手機 App 裡可以下載到許多不錯的著色 App但若你還是喜歡實際拿著色筆著色的感覺除了可以去購買巿面上的著色本外網路上也可以找到不少提供免費的著色線圖的網站可以下載使用像是之前介紹過的「Coloring Book」不過它的線圖以卡通居多比較適合小朋友大人朋友的話可以到「Colorables」這個網站來看看。

它是一個剛成立不久的著色本網站提供的線圖風格超級可愛而且皆是整張圖滿滿的幾乎沒有留白可以讓使用者盡情的發揮著色功力每張圖都有 A4 與 US Letter 兩種尺寸大小可選擇直接點擊就能下載不需註冊或輸入驗證碼。不過也因為剛成立所以目前僅有 4 張圖片可下載若喜歡這個風格的著色線圖不妨可以追蹤站主的 Instagram 或 Twitter以便獲得最新的資訊哦！

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網站畫面：

開啟網站就被童趣的風格給吸引了吧！點擊左上角的「View all」就能看到目前可下載的所有著色線圖。

每張著色線圖都有主題並有一段簡短而可愛的描述點擊線圖下方的「View Colorable」可開啟線圖的主頁。

接著點擊「Download」就能選擇下載 A4 或 US Letter 尺寸。

點擊就能下載為 PDF 檔再將其列印出來就能開始著色囉！