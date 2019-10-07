可用關鍵字搜尋影片特定段落的 Google Chrome 擴充套件～Video Search for YouTube

有時我們會在 YouTube 搜尋一些想要了解的資訊而這些資訊可能只是一部影片裡的一小片段我們卻得從頭開始看才能不錯過它，

若可以像搜尋文字一樣用關鍵字找到關鍵片段的話這樣是否感覺有效率許多了呢？

「Video Search for YouTube」就是一個可以在影片中用關鍵字搜尋特定片段的 Google Chrome 擴充套件當你想要了解的內容在影片的某個段落時直接用關鍵字就能立即跳到相關內容所在的秒數位置不需再來回手動拖曳時間條尋找需要的內容資訊。

安裝後在 YouTube 影片播放器上就會出現一個「放大鏡」圖示點擊就可輸入關鍵字並會直接列出關鍵字所在的秒數位置點擊就能快速跳轉到該指定段落感覺是蠻方便！

但目前僅支援搜尋英文就是了而且經測試並不是每個影片都會出現「放大鏡」又就算有出現「放大鏡」也不一定真的能搜尋（看不太出來它的判斷標準））不過可以知道的是全英文的影片（例如 TED）基本上都可以搜尋全中文的影片就肯定不會有「放大鏡」可以用。總之有需要的朋友可以嘗試看看這個影片段落關鍵字搜尋工具幸運的話就可以省下一些拖曳時間條的時間囉！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Video Search for YouTube
  • 軟體版本：1.0.1
  • 軟體語言：English
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：19.91KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

 

使用方法：

第1步 到下載頁面中點擊「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」將程式安裝完畢。

 

第2步 安裝好後請重新整理已存在 YouTube 分頁或重新開啟瀏覽器就可以在 YouTube 影片播放器下看到一個「放大鏡」圖示點擊即會在影片畫面上出現一個搜尋框。

 

第3步 輸入想要查詢的關鍵字就會自動列出關鍵字出現的時間位置點擊就可以直接轉跳不需再從頭看到尾或是手動拖曳時間條人工尋找。

 

最後更新：10-07, 2019 下午 3:56

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。