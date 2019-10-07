可用關鍵字搜尋影片特定段落的 Google Chrome 擴充套件～Video Search for YouTube

有時我們會在 YouTube 搜尋一些想要了解的資訊而這些資訊可能只是一部影片裡的一小片段我們卻得從頭開始看才能不錯過它，

若可以像搜尋文字一樣用關鍵字找到關鍵片段的話這樣是否感覺有效率許多了呢？

「Video Search for YouTube」就是一個可以在影片中用關鍵字搜尋特定片段的 Google Chrome 擴充套件當你想要了解的內容在影片的某個段落時直接用關鍵字就能立即跳到相關內容所在的秒數位置不需再來回手動拖曳時間條尋找需要的內容資訊。

安裝後在 YouTube 影片播放器上就會出現一個「放大鏡」圖示點擊就可輸入關鍵字並會直接列出關鍵字所在的秒數位置點擊就能快速跳轉到該指定段落感覺是蠻方便！

但目前僅支援搜尋英文就是了而且經測試並不是每個影片都會出現「放大鏡」又就算有出現「放大鏡」也不一定真的能搜尋（看不太出來它的判斷標準））不過可以知道的是全英文的影片（例如 TED）基本上都可以搜尋全中文的影片就肯定不會有「放大鏡」可以用。總之有需要的朋友可以嘗試看看這個影片段落關鍵字搜尋工具幸運的話就可以省下一些拖曳時間條的時間囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Video Search for YouTube

Video Search for YouTube 軟體版本： 1.0.1

1.0.1 軟體語言： English

English 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 19.91KiB

19.91KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 到下載頁面中點擊「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」將程式安裝完畢。

第2步 安裝好後請重新整理已存在 YouTube 分頁或重新開啟瀏覽器就可以在 YouTube 影片播放器下看到一個「放大鏡」圖示點擊即會在影片畫面上出現一個搜尋框。

第3步 輸入想要查詢的關鍵字就會自動列出關鍵字出現的時間位置點擊就可以直接轉跳不需再從頭看到尾或是手動拖曳時間條人工尋找。