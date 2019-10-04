「Fresh Folk」可商用的免費插圖庫，每個角色可變換多種不同造型！

「Fresh Folk」是一個提供免費插圖的網站但它並不是像「SeekClipart」或是「いらすとや」、「illustAC」這類型的素材網站只單純提供去背插圖可下載，

而是每一個人物或物品都包含有多種不同的顏色、樣式、造型、配件可更換使用。換句話說看起來好像只下載了一個檔案但卻可以像玩紙娃娃遊戲一樣變換出數十種不同的插圖設計。

使用者可以在輸入 Email 後從網站上下載一個插圖壓縮檔從這個檔案中可以解壓縮出 14 個 PSD 檔分別有女生及男生的站姿、坐姿、跑步、走路等情境主題還有植物與家具的插圖可選用每一個 PSD 檔中都包含著多個圖層透過圖層的切換就能獲得完全不同的插圖而且不同的檔案還可以交錯使用即使沒有設計插圖的底子也可以透過素材的拼湊快速製作出所需的情境配圖。

所有的插圖檔案可免費下載個人或商業用途皆可但其採 CC 4.0 的授權方式使用時需標註圖檔來源唷！人物（身材）的部份屬於比較美式風格的設計家具與植物就比較小清新有需要插圖的朋友可以參考看看。

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網頁畫面：

開啟網頁看到的插圖就是利用插圖庫的素材所製成繼續往下拉就可以輸入 Email 後將插圖壓縮檔下載回來。

 

將壓縮檔解壓縮之後就可以看到 14 個 PSD 檔從檔名就可以知道每個 PSD 檔的情境主題內容。

 

用 Photoshop 打開就可以看到一堆的圖層透過圖層的切換就能變換出各種不同的插圖囉！組合各式的插圖就能塑造完全不同的情境圖。

 

最後更新：10-04, 2019 下午 3:26

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